Strahlend weiße Zähne mit Veneers

Viele Menschen stellen sich die berechtigte Frage, ob die Stars und Sternchen tatsächlich alle von Natur aus wunderschöne und strahlend weiße Zähne haben. Nun, da bei der Geburt eines Menschen noch nicht ersichtlich sein kann, ob er einmal prominent wird oder nicht, erübrigt sich solch eine Fragestellung schon. Vielmehr zeigt sich das bekannte Größen aus dem Show- und Filmbusiness neben einer konsequenten Zahnpflege vor allem die Möglichkeiten der zahnärztlichen Kunst in Anspruch nehmen.Was früher noch die Jacket-Kronen waren, wurde zwischenzeitlich von Bleaching und Veneers in den Zahnarztpraxen abgelöst. Doch beide Whitening-Formen der Zähne sind nicht nur Stars vorbehalten, im Gegenteil, immer mehr "normale" Menschen setzen auf diese Methoden, um eine strahlend weißes Lächeln offenbaren zu können. Besonders Veneers sind hier stark im Kommen, denn unter den zahnaufhellenden Methoden sind die Veneers äußerst schonend für die Zähne, da sie die Zähne und das Zahnfleisch nicht so angreifen, wie es bei einem Bleaching durchaus der Fall sein kann.Als Voraussetzung für das Anbringen der hauchdünnen, jedoch sehr stabilen Keramikschalen, ist ein gesundes Zahnfleisch. Dieses zieht sich auch in einem gesunden Zustand jährlich etwa 0,1 mm zurück und kann durchaus zu einer Art freiem Spalt zwischen Zahnfleisch und Veneers führen. Leidet man nun unter einem angegriffenen und schon weit zurückgezogenen Zahnfleisch, dann sind Veneers nicht die geschickteste Wahl um weiße Zähne zu bekommen. Ansonsten gilt, dass gerade die neuen Generationen der Keramikschalen deutliche Verbesserungen in der Stabilität, sowie dank so genannten Non-Prep-Veneers, auch hinsichtlich des Erhalts des Zahnes aufweisen. Letzteres bedeutet, dass die Keramikschalen nun ohne vorheriges Präparieren des Zahnes (durch Abschleifen) exakt aufgeklebt werden können.Zur Auswahl steht eine sehr große Farbpalette, die somit dem natürlichen Weiß der Zähne durch den Techniker angepasst werden können. Ob "nur" der Wunsch nach weißen Zähnen oder doch auch die Korrektur kleiner Zahnfehlstellungen oder Abdecken von etwas weiten Zahnzwischenräumen, die Bandbreite der Möglichkeiten mittels dem Einsatz von Veneers ist recht groß. Doch bei allen Vorteilen, so etwa die sehr lange Haltbarkeit der Veneers ohne Verfärbungen anzunehmen, beinhalten die Keramikschalen einen Haken. Dieser findet sich im Preis, der je behandeltem Zahn bei rund 800 Euro liegt. Und da diese Methode erst ab vier Zähnen wirklich Sinn macht, könnte mitunter das strahlend weiße Lächeln doch etwas länger auf sich warten lassen.Quelle: Portal der Zahnmedizin