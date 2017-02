Stirnfalten - Furchen und Trockenheitsfältchen

Stirnfalten werden allgemein als Sorgenfalten bezeichnet. Der Muskel mit dem Namen Muskulus frontalis, der quer über die Stirn verläuft und mit der mittleren Schicht der Haut, der Lederhaut, verwachsen ist, sorgt für ihre Entstehung. Da die Haut immer den Bewegungen des Muskels folgen muss, entstehen im Laufe der Zeit deshalb die Furchen, die sogenannte Denkerstirn. In den USA wird eine Studie durchgeführt, die belegt, das ein hartes und sorgenvolles Leben zur Entstehung von Gesichtsfalten beiträgt, der Begriff Sorgenfalten ist also nicht unberechtigt.Wie entstehen Stirnfalten?Die Stirnfalten treten jedoch nicht erst im Alter auf. Bereits in jungen Jahren bilden sie sich und sorgen dafür, dass der oder die Betroffene älter aussieht. Interessanterweise können Kinder bis zum Alter von 12 Jahren ihre Stirn nicht in Falten legen. Aber auch danach sind es nicht alleine Sorgen, die für die Entstehung von Sorgenfalten verantwortlich sind. Das Zusammenziehen der Augenbrauen wegen schlechter Sehverhältnisse oder zu starkem Sonnenlicht führt dazu, dass auch die Stirn in Falten gelegt wird.Bei jungen Menschen - etwa bis zum 30. Lebensjahr - sieht man die Stirnfalten nur dann, wenn sie "aktiviert" werden. Bei ihnen ist das Unterhautfettgewebe noch ausreichend vorhanden, sodass beim Entspannen des Muskels die Haut elastisch wieder zu ihrem Ursprung zurückgeht. Aber gerade in dieser Lebensphase wird häufig nicht ausreichend geschlafen, es gibt oft beruflichen Stress oder die Ernährung verläuft nicht so gesund, wie sie sein sollte. Diese Faktoren begünstigen indirekt die Entstehung von Falten im Gesicht, weil sie Auswirkungen auf die Nährstoffversorgung der Haut haben. Kummer und Stress bewirken außerdem, dass freie Radikale im Körper freigesetzt werden. Das ist für den gesamten Körper ungesund und kann sich unter anderem durch eine fahle und graue Haut äußern.Wie können Stirnfalten behandelt werden?Vor allem Frauen möchten möglichst lange ein Gesicht ohne Falten und versuchen deshalb, mit verschiedenen Maßnahmen gegen die Sorgenfalten anzukämpfen. Doch alles, was die Gesichtshaut pflegt und ernährt, hilft leider nur, kleine Trockenheitsfältchen zu vermeiden. Gegen Sorgenfalten auf der Stirn helfen zum Beispiel Botox-Spritzen oder Behandlungen mit Hyaluronsäure. Die Spritzen sind keine Maßnahmen, die endgültig von den Sorgenfalten befreien, aber die Wirkung hält für einen längeren Zeitraum an. Ein erfahrener Facharzt wird im Einzelfall die richtige Behandlung vorschlagen. Es ist jedoch wichtig, dass man sich selbst bemüht, seine Mimik unter Kontrolle zu halten und auch darauf achtet, eine Brille und eine Sonnenbrille zu tragen, um stetiges Blinzeln zu vermeiden.