Sonnenlotion - die Sonnenseiten genießen

Zwar meinen viele Menschen immer noch, sommerliche Bräune würde gut und gesund aussehen, mittlerweile jedoch weiß man längst, dass Sonneneinstrahlung die Haut altern lässt und Hautkrebs verursachen kann. Ein Sonnenbrand sollte daher in jedem Falle vermieden werden. Wenn die Haut empfindlich ist, können wenige Minuten schon ausreichend sein, dass die Haut verbrennt.Wichtig ist also vor jedem Sonnenbad ein gründliches Eincremen mit einer entsprechenden Sonnencreme, die idealerweise einen hohen Lichtschutzfaktor hat (vor allem wenn die Haut nicht vorgebräunt ist) und möglichst neben einem UVA auch noch einen UVB Schutzfilter haben sollte. Übrigens ist Sonnenlotion dasselbe wie Sonnenmilch, diese Produkte haben eine etwas eher dünnflüssigere Konsistenz und lassen sich daher etwas leichter verteilen als eine Sonnencreme, die eher etwas dickflüssiger ist und manchmal auch nicht ganz so schnell in die Haut einzieht. Leider werden oft beim Eincremen diverse Körperteile vergessen wie der Nacken, die Ohren, Teile des Dekolletés oder Teile des Oberschenkels. Prinzipiell muss aber wirklich jeder Zentimeter Haut, der mit Sonne in Berührung kommt eingecremt werden und das am besten reichlich.Gerade bei Sonnenlotion gilt die Regel "viel hilft viel". Sparsamkeit ist hier fehl am Platz und wichtig ist auch ein mindestens stündliches Nachcremen. Wer sichergehen will, vermeidet die direkte Sonne in der Mittagszeit, in südlichen Ländern ist das zwischen 11 und 16 Uhr. Wer währenddessen ins Wasser geht, braucht am besten eine wasserfeste Sonnenlotion. Mittlerweile gibt es auch Produkte, die sich in Sprayflaschen befinden und auf die Haut aufsprühen lassen, die Handhabung hierbei ist wirklich einfach und praktisch. Wer zu Mallorcaakne oder Allergien neigt, sollte unbedingt ein spezielles Produkt wählen ohne Fett, Parfüme und ohne Emulgatoren. Eine Sonnenlotion ist etwa 2 Jahre haltbar, danach wird sie möglicherweise nicht mehr den auf der Packung angegebenen Schutz erreichen. Wenn man aber ausreichend davon benutzt und öfter mal ein Sonnenbad nimmt, ist sie nach 2 Jahren ohnehin leer.