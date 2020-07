Sommerschuhe zum Hingucken schön

Leise Sohlen gehen anders. Egal, ob Sneaker oder High Heels: Die Schuhe für den Sommer haben es in sich. Fast sieht es so aus, als wollten die Füße diesmal die ganze modische Aufmerksamkeit ausschließlich auf sich lenken. Die Vielfalt der Modelle und Styles ist riesig groß und bietet in jedem Segment nicht nur wirklich Neues, sondern auch aufregend Schönes. Es lohnt sich, nicht nur ein Paar auszuwählen, sondern vielleicht zwei oder sogar dreimal zuzugreifen. Dafür darf zum Ausgleich bei Hosen, T-Shirts oder Kleidern gespart werden. Denn das, was bereits im Schrank hängt, wird mit schicken trendigen Schuhen garantiert so aufgewertet, dass man um Neuanschaffungen prima herumkommt.Entspannt auf eigenen Füßen stehen, das geht besonders gut in bequemen Sneakers. Die dürfen natürlich gern weiter sportlich sein - müssen sie aber nicht. In dieser Saison lebt die Schuhmode nämlich von Kontrasten. Luftige, fröhliche Blumenmuster sind deshalb der frischeste Trend für Sneakers und machen schon auf dem Weg zur Arbeit gute Laune. Da die vielen Farben sich jedem Outfit leicht anpassen, sind Blumensneakers wunderbare Kombipartner. Muster ja, Blumen aber eher nicht? Dann sind Sneaker mit Punkten, Streifen oder grafischen Mustern die angesagte Alternative.Apropos Muster. Die dominieren jetzt auch auf Pumps. Egal, wie hoch der Absatz ist, ein eleganter Trendschuh zum Kleid oder zur enger Hose zeigt musterhaft Flagge - je nach Geschmack auch hier mit farbenfrohen Blumen, Streifen, Punkten, Grafik oder anderen künstlerischen Drucken. Wer es lieber einfarbig und trotzdem supermodisch mag, der wählt Pumps aus Metallic- oder Wildleder.Im Sommer geht natürlich nichts ohne Sandalen. Hier dürfte das italienische Modehaus Valentino wieder einmal zum Vorreiter für einen Trend gut sein, der Jahre anhalten wird. Man erinnere sich nur daran, was sie vor einigen Jahren mit ihren nietenbesetzten Modellen losgetreten haben. Bis heute wird diese Idee kopiert, und das nicht nur in China. Jetzt zeigten die Mailänder Sommersandalen, die über und über mit kleinen, bunten Perlen besetzt sind. Daraus ergeben sich Muster, die von nord- und südamerikanischen Indianerkulturen inspiriert sind. Sicher wird dieser aufregende Trend bald auch von anderen Herstellern zu erschwinglichen Preisen zu haben sein. Am schönsten sehen die Sandalen dann mit farblich abgestimmt lackierten Zehennägeln aus.Sommer, das bedeutet mit etwas Glück auch Urlaub und Freizeit. Die Schuhe werden dann deutlich flacher und bequemer, bleiben aber immer noch schick. Im Trend liegen jetzt bedruckte Innensohlen, die erst dann ihre ganze Pracht entfalten, wenn man sie auszieht. Mit diesem musterhaften Innenleben sind sowohl flache Sandalen als auch Flip-Flops ausgestattet. Für den kleinen Stadtbummel dagegen empfehlen sich Stoffschuhe mit Keilabsätzen, wie sie vor allem in den Fünfziger Jahren beliebt waren. Dank der britischen Herzogin von Cambridge, einst Kate Middleton, sind sie aber auch aus der aktuellen Mode nicht wegzudenken. Englands zukünftige Königin trägt ihre Wedges rauf und runter.