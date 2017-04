Sommerschöne Haut an Ellenbogen und Knien

Makellose, samtweiche, seidig schimmernde Haut sieht nicht nur schön aus, sie sorgt auch dafür, dass man sich in seiner eigenen Haut so richtig wohl fühlt. Von Natur aus, also ohne ausgiebige Pflege und eine gesunde Ernährung, ist so eine Haut allerdings nur den wenigsten Menschen gegeben. In den meisten Fällen heißt es also peelen, cremen und Masken auftragen, damit das größte menschliche Organ in Bestform erstrahlt.Es gibt jedoch zwei Stellen, die bei der Pflege häufig vernachlässigt werden und dann auch dementsprechend unschön aussehen. Die Rede ist hier natürlich von den Ellenbogen und den Knien. Doch gerade diese Hautpartien benötigen eine ganz besondere Pflege. Denn die Haut an den Ellenbogen und Knien verfügt über keinerlei Fettdrüsen, wodurch diese Stellen besonders trocken sind. Doch mit ein paar einfachen Tricks kann man verhindern, dass die Haut an den Knien und Ellenbogen rau, rissig und trocken ist.Ein entspannendes Öl-VollbadBei trockener Haut, so wie es bei Ellenbogen und Knien von Natur aus der Fall ist, kann ein Vollbad für die geeignete Pflege sorgen. Als Badezusatz sollte dazu natürlich nicht irgendetwas verwendet werden, sondern etwa 200 ml Öl (Mandel-, Oliven- oder Sonneblumenöl) und ein paar Tropfen eines duftenden ätherischen Öls. Damit sich diese Öle gut miteinander verbinden, rührt man einfach ein paar Löffel Sahne oder Honig unter. Mit so einem Vollbad wird die gesamte Haut gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt.PeelingsUm die Durchblutung der Haut anzuregen und um alte, abgestorbene Hautschüppchen abzulösen, empfiehlt sich ein Peeling aus zerriebenen Traubenkernen, Weizenkleie und Olivenöl. Diese Mischung wird, in kreisenden Bewegungen, auf die Hautpartien aufgetragen und sanft wieder abgenommen.FeuchtigkeitscremeVor dem zu Bett gehen kann man seinen Knien und Ellenbogen noch mit einer reichhaltigen, pflegenden Fettcreme behandeln. Diese Creme sollte so lange einmassiert werden, bis sie vollständig in die Haut eingezogen ist.