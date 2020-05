Sklerotherapie - jugendliche Beine

Es ist kein Geheimnis, dass bestimmte Körpersteile im Alter nicht mehr so aussehen wie zuvor. Neben Falten, feine Linien, Altersflecken und schlaffer Haut, hadern wir auch mit Krampfadern an denBeinen. Hoffnung gibt es für dieses Problem nun für alle Betroffenen dank neuer Behandlungsmethoden. Eine davon ist die Sklerotherapie, eine neue Venentherapie die hässliche Krampfadern schnell und einfach entfernt, so dass man wieder wie in der Jugend schöne, nackte Beine zeigen kann.Bei der Sklerotherapie wird durch die Injektion eines speziellen Mittels direkt in die Venen bewirkt, dass diese schrumpfen und sich in nur wenigen Wochen komplett auflösen. In Hollywood ist die Sklerotherapie bereits das effektivste und häufigste Verfahren zur Behandlung von Krampfadern.Die Behandlung ist kurz und schmerzlos, es gibt keine Einschränkungen oder Ausfallzeiten.Die bekannten Nebenwirkungen einer Sklerotherapie sind in der Regel vergleichweise minimal. Am häufigsten wird ein leichter Juckreiz oder kleine Schwellungen an der Einstichstelle beklagt. Aber auch das legt sich rasch wieder.Krampfadern und Besenreiser sind das Ergebnis von gestautem Blut aufgrund einer Venenschwäche. Die Venen transportieren das Blut ins Herz. Im Falle von Krampfadern werden die Ventile, die Venenklappen im Inneren der Vene so schwach, dass das Blut sich staut und dies führt letztlich zu größeren und sichtbareren Venen, die an der Beinoberfläche sichtbar werden. Im Allgemeinen ist die Behandlung von unschönen Besenreisern und Krampfadern ideal für jeden, der wieder Beine mit jugendlichem Aussehen möchte. Wenn man sich durch das Aussehen der Beine aufgrund der Krampfadern beeinträchtigt fühlt, kann man es einfach mal mit einer Sklerotherapie versuchen.Die Sklerotherapie ist ein nicht-invasives Verfahren. Die Anzahl der Behandlungen, die man benötigt um das gewünschte Ergebnis zu erreichen, hängt von den jeweiligen Beinen und dem Grad der Ausprägung ab. Manchen reicht schon ein Termin andere benötigen bis zu fünf Sitzungen. Wenn Sie mehrere Sklerotherapie-Behandlungen benötigen, ist es am besten, die Termine immer in Abständen von vier bis sechs Wochen einzuplanen.Wenn es sich jedoch nur um kleinere Besenreiser oder Gesichtsvenen handelt, ist eine andere Option diese mit einem Laser zu entfernen. Der Laser behandelt Hauterkrankungen wie Rosacea, Gesichtsvenen, Narben, rote Flecken und kleine Besenreiser. Die neuen Picosekunden Laser sind gepulsten Farbstofflaser, die äußerst präzise arbeiten. In allen Fällen sollte man immer mit einem versierten erfahrenen Facharzt einen gemeinsamen Plan erstellen, wie man die sichtbaren Ergebnisse verbessern kann. Eine gute Beratung ist das A und O, denn es geht immer darum die Behandlungsmethode individuell abzustimmen unter Berücksichtigung aller Faktoren und insofern ist eine professionelle ärztliche Begleitung der Schlüssel zum Erfolg.