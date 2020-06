KOSMETIK

Silikon - Allzweckmittel der Kosmetik

Jeder kennt es, annähernd jeder hat es schon einmal benutzt. Muffinförmchen und Kuchenformen, Haarpflege Produkte und Cremes, Fugenmasse aus der Bauindustrie - jeder hat bereits mit dem Werkstoff Silikon hantiert. Die Verwendungsgebiete von Silikon sind so vielfältig wie noch nie.Doch was ist Silikon eigentlich genau? Als Silikone bezeichnet man eine Gruppe synthetischer Polymere, bei denen Siliciumatome über Sauerstoffatome verknüpft werden. Es entstehen Molekülketten bzw. -netze. Es bleiben freie Valenzelektronen des Siliciums, welche mit Kohlenwasserstoffresten abgesättigt werden.Hier gilt das Wundermittel als Allzweckwaffe. Es ist der am meisten verwendete Stoff in der Kosmetikbranche. Immer wieder geraten Befürworter jedoch in die Kritik. Silikon wäre ein chemisches Produkt, welches Haut und Haar mehr schädigt, als es umschmeicheln sollte.In der Naturkosmetik ist der Stoff in Verruf. Da Silikon andere Strukturen als die Haut aufweist und nicht als nachwachsender Rohstoff gilt, wird Silikon aus der Verwendungsliste von Naturkosmetikern gestrichen. Eine pflegende Eigenschaft haben Silikone nicht. Sie machen Produkte lediglich ansehnlicher, indem sie einen seidigen Glanz verleihen.Silikon ist ein verbreiteter Inhaltsstoff in Faltencremes. Das erklärt sich damit, dass Silikon durch eine andere Struktur nicht in die Haut eindringt. Die agiert lediglich als Fugenmasse und füllt die Vertiefungen der Hautoberfläche auf. Hierdurch entsteht der Anschein, dass die Haut faltenlos, rein und makellos ist.Neuste Produkte auf dem Markt versprechen lang haftenden Lippenstift und einen aufgefrischten ebenmäßigen Teint. Auch hierfür ist das Wundermittel Silikon verantwortlich. Indem die feuchten Anteile nach dem Auftragen auf die Haut durch die Körperwärme verdunsten, bleiben pudrige und feste Elemente an der Haut haften. Hier liegt das Geheimnis von makellosen nicht abfärbenden Lippenstift und samtig weichen Mousse Powder.Bereits seit den 1980er Jahren befindet sich in nahezu jedem haarkosmetischen Produkt Silikon. So haben heutzutage fast 80% aller Shampoos und fast 90% aller Haarspülungen den Inhaltsstoff Silikon in ihrer Liste stehen. Grund hierfür ist, dass Silikon die Schuppenschicht der Haut glättet und die Haare auffüllt. Durch die Glatte Oberflächenstruktur der Haare glänzen diese seidig und sind leicht kämmbar. Auch die Kopfhaut sieht dadurch gesünder aus.Silikon gilt als für den Menschen unbedenklich und löst nach derzeitigen Erkenntnissen keine Allergien aus. Durch die chemische, nicht in der Natur vorkommende Struktur belasten die nicht abbaubaren Silikone die Umwelt. Es ist ein Einfaches zu erfahren wie viel Silikon in den Produkten enthalten ist. Inhaltsstoffe, die mit "-icone" enden, deuten auf das Vorkommen von Silikonen. Je weiter vorne es in der Inhaltsliste steht, desto mehr ist davon enthalten.Quelle: Schönheit und Medizin