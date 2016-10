Shiatsu - Massage - nachhaltige Regeneration

Dass eine Massage sehr wohltuend sein kann, wissen alle Menschen, die schon einmal eine in Anspruch genommen haben. Nun gibt es aber Massagepraktiken, die alle auf verschiedenen Lehren beruhen und alle unterschiedliche Ziele haben. Eine Massageform, die sich bei der regelmäßigen Anwendung auszahlt, ist die Shiatsu-Massage.Shiatsu kommt aus Japan und ist Teil der asiatischen Heilkunst. Viele Menschen, die sich regelmäßig einer derartigen Behandlung unterziehen sagen, dass sie sich gesünder fühlen. Dies ist auch kein Wunder, da die Shiatsu-Massage zum Ziel hat, den Körper bei der Regeneration zu unterstützen. Das autonome Nervensystem wird bei der Massagebehandlung stimuliert. Shiatsu wirkt sich aber nicht nur positiv auf das seelische Wohlbefinden des massierten aus. Vielmehr kann diese Massagepraktik dafür sorgen, dass die menschlichen Organe in ihrer natürlichen Funktionsfähigkeit unterstützt respektive diese wieder angeregt werden kann.Bei der Shiatsu-Massage lernt der Patient auch etwas für seinen Alltag. So lernt er zum Beispiel, wie wichtig ein gesundes Verhältnis von Anspannung und Entspannung ist. Genau auf diesem Grundsatz basiert auch die Massagemethode Shiatsu. Dem Körper werden durch die Hände und durch die Anwendung ätherischer Öle Impulse gegeben, die er unterschiedlich verarbeitet. So wird der Körper einerseits in einen Zustand der Anspannung versetzt, um dann durch eine andere Bewegung des Masseurs wieder entspannt zu werden. Nicht selten klagen die Betroffenen am nächsten Tag über Muskelkater. Shiatsu folgt zwar bestimmten Prinzipien, sollte jedoch immer individuell erfolgen. So kann der Patient seinem Masseur vor der Behandlung mitteilen, ob er Schmerzen verspürt oder ob ihn seelisch etwas bedrückt. Dementsprechend kann der Shiatsu-Therapeut die Behandlung anpassen und durch gezielten Fingerdruck versuchen, das Leiden zu mildern. Üblicherweise nimmt eine Shiatsu-Massage eine Stunde Zeit in Anspruch und sollte mindestens einmal im Monat durchgeführt werden, um auch von Erfolg gekrönt zu sein. Shiatsu-Therapeuten gibt es in jeder Stadt. Manchmal besitzen sie eine Praxis, in einigen Fällen kommen sie aber auch zum Patienten nach Hause. Auch was die Kosten angeht, so ist Shiatsu eine Behandlungsmethode, die nicht zu hohe Kosten verursacht.