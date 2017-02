Shapewear und Accessoires - oft unterschätzt

Der Sitz eines Kleidungsstückes ist oft der Schlüssel zu seiner Wirkung. Deshalb sollte auch in das "Darunter" investiert werden. Alle, die gern ihr Dekolleté betonen, brauchen einen guten BH. Er verleiht Sicherheit, ob er nun unterm tief ausgeschnittenen Cocktailkleid getragen wird oder unter einem leichten Pulli. Anprobieren ist hier das A und O - am besten in einem Fachgeschäft, in dem sich die Verkäuferin Zeit nimmt für die Beratung und das Ausmessen der Brust. Wer wenig Busen hat, kann mit einem guten Push-up eindrucksvoll zaubern. Wer lieber etwas weniger hätte, versucht es mit einem Minimizer-BH.Wäsche ersetzt bei echtem Übergewicht weder Diät noch Bewegung. Ein kleiner Bauch, Röllchen an der Taille und den Hüften aber lassen sich mit Shapewear ganz gut wegmogeln. Wer entsprechende "Problemzonen" modellieren möchte, sollte in hochwertige Taillenslips investieren. Oft erfüllen auch schon Strumpfhosen mit Shapefunktion diese Aufgabe. Wichtig ist es, die Teile vorher anzuprobieren. Bei Strumpfhosen geht das leider nicht. In guten Fachgeschäften kann ein Demo-Objekt aber zumindest befühlt und gedehnt werden. Wenn das nicht möglich ist, dann wird eben nicht gekauft. Basta.Auch in Sachen Schuhen lohnt es sich, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das heißt nicht, dass man sich für einen Schuhschrank voller Designermodelle ruinieren sollte. Je nach den eigenen Lebensgewohnheiten und Erfordernissen aber sollte man zumindest ein "gutes" Paar Schuhe besitzen. Für die eine wird das ein klassischer Lederpumps sein, für die andere sind es vielleicht edle Schnürschuhe. Fakt ist, dass Schuhe großen Einfluss auf die Gesamtwirkung eines Outfits haben - und auf die Figur! Es muss nicht unbedingt ein High Heel sein. Schlanke Absätze zwischen fünf und acht Zentimetern verleihen modisch gesehen bereits einen aufrechten Gang und "verschlanken" den Gesamteindruck. Was immer geht und nie aus der Mode kommt sind schwarze und nudefarbene Pumps, gesteppte Ballerinas und schlichte Slipper.Ein Soforteffekt in Sachen Stil und Glamour verbirgt sich im Schmuckkasten. Das Kleid kann noch so schlicht sein - mit einer tollen Kette verwandelt es sich in Nullkommanichts zum Hingucker. Edelmetalle und echte Steine mögen zwar ein Investment in Werte sein. Für Schick und Zeitgeist aber reicht Modeschmuck - sofern er denn hochwertig ist. Fehlende Kristalle, stumpfe Legierungen und ähnliche Mängel sind absolut tabu. Gerade beim Modeschmuck kommt es auf gute Verarbeitung an, wenn man lange Freude daran haben möchte. Frei schwingende Ohrringe mit einem Mindestmaß von vier Zentimetern bringen Leben ins Gesicht und strecken die Proportionen. Schönmacher für jeden Gesichtsschnitt sind dabei Kristalle oder Steine in Tropfenform. Ebenfalls in Statement in Sachen Stil und Mode: Armbanduhren mit Leder- oder Stahlband.