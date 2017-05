Schönsein - der alterlose Wunsch

Unsere Gesellschaft schätzt Schönheit und Jugend über alles. Obwohl dies sehr oberflächlich erscheinen mag, gibt es biologische Gründe für diese Tendenz. Wir alle sind auf der Suche nach einem Partner, der gesund und fit ist, damit unsere Nachkommen eine gute Überlebenschance haben werden. Und wir dürfen nicht vergessen, als wir noch Jäger und Sammler waren, lebten die Menschen nicht lange und diejenigen, die überhaupt älter als 40 Jahre wurden, waren schon sehr alt.Natürlich haben wir Persönlichkeitseigenschaften, Denkprozesse und Verhaltensweisen entwickelt, die uns vom Primaten unterscheiden. Viele Menschen können sich auch über die äußere Erscheinung erheben und die Schönheit des Inneren, der Seele wertschätzen. Dennoch hat das Äußere eine wesentliche Wirkung, wie jeder von uns vom anderen wahrgenommen wird.Die meisten Leute schenken dir gar keinen Blick, wenn du in vergammelten Klamotten auftauchst. Obwohl es sicherlich nicht fair ist, werden Arbeitssuchende im Gegensatz zu denen, die mitten im Beruf stehen eher übersehen. Weil die ersten Eindrücke schwer zu löschen sind, werden die ersten Dates dich immer als unattraktiv empfinden, wenn das auch so war, als sie dich zum ersten Mal sahen, selbst wenn Du mittlerweile ganz anders aussiehst.Du weißt wahrscheinlich, wie schmeichelhaft ein neues Outfit oder eine neue Frisur sein kann und dem Selbstwertgefühl noch einen Schub obendrauf geben kann. Wir alle fühlen uns besser, wenn wir gut aussehen. Wenn wir altern, wird es jedoch noch schwieriger für uns, gut auszusehen und wir müssen besonders auf unser Äußeres achten. Je älter man wird desto mehr Aufwand muss man in die Kleidung, Make-up und Frisuren stecken, während in der Jugend so manchen Fauxpas verziehen wird. Es ist sehr frustrierend mitzuerleben, wie trotz guter Ernährung und viel Bewegung alle Bemühungen nicht mehr so fruchten wie in der Vergangenheit. Umso wichtiger ist es, sich nicht hängen zu lassen und sich auch im Alter immer wieder um ein gesundes Äußeres zu bemühen. Der Körper ist der Tempel in dem unsere Seele wohnt. Wenn wir gut aussehen, dann strotzen wir vor Energie und alle Bürden sind leichter zu ertragen.