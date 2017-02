Schönmacher - Wellness im Alter

Auch im fortgeschrittenen Lebensalter möchte man noch die Annehmlichkeiten einer Wellnessanwendung genießen. Viele Hotels haben sich schon auf diese Altersgruppe spezialisiert und bieten verschiedene Anwendungen an, die speziell auf Senioren abgestimmt sind. Im Alter lässt die Beweglichkeit nach, daher wird das Wellnessprogramm auf diese Altersgruppe zugeschnitten. Das beginnt schon bei der Einrichtung in den Hotels. Diese sind meist barrierefrei und rollstuhlgerecht. Befinden sich im Haus Treppen, sind diese mit einem Treppenlift versehen. Der Senior kann seine Gelenke dadurch entlasten.Da viele unter Rückenschmerzen und Gelenksproblemen leiden, ist Aquagymnastik ein Fixpunkt in den Anwendungen. Ebenso werden dem älteren Gast Massagen angeboten, die auf seine Bedürfnisse abgestimmt sind. Auch wenn man körperlich nicht mehr ganz so fit ist, ist ein Urlaub in einem Wellnesshotel kein Problem. Das Personal steht den Senioren bei der Verrichtung der alltäglichen Dinge bei, wenn sie sie selbst nicht mehr bewältigen können. Selbstverständlich ist die medizinische Betreuung in solchen Einrichtungen gewährleistet. Vor Beginn einer Kur wird ein Gesundheitscheck durchgeführt. Dabei wird auch ein Plan für die Anwendungen erstellt.Für das Freizeitvergnügen wird auch gesorgt, gemeinsame Spaziergänge oder gesellige Abende werden in jedem Wellnesshotel angeboten. Langeweile kommt also gar nicht erst auf.Auf Kosmetik darf im Alter nicht verzichtet werden. Das beginnt schon bei der normalen Hautpflege. Die meist trockene Haut der älteren Generation braucht besondere Pflege. Ein Besuch bei der Kosmetikerin sollte man sich daher öfter einmal gönnen. Sie berät auch, wie sich die älteren Damen am besten schminken und welche Farben geeignet sind. Personen, die an gesundheitlichen Problemen leiden, das im Alter ja normal ist, können bei der zuständigen Krankenkasse eine Kur beantragen. Meist werden die Kosten dafür übernommen, somit ist die finanzielle Belastung, die ein Wellnessaufenthalt mit sich trägt, verringert. Auch im Alter ist es wichtig, sich wohlzufühlen und der Gesundheit etwas Gutes zu tun.