Schönheitskniffe für Ausgeschlafene

Das Geheimnis einer schönen Haut versteckt sich nicht in einem teuren Kosmetiktiegel. Einfache Hautpflegetipps geben deiner Haut Tag für Tag einen vitalsierenden Schub, und kosten nicht die Welt:Wenn du dein Gesicht reinigen möchtest, dann mach das mit einer Gesichtsbürste. Das Bürsten fördert die Zirkulation und reinigt viel gründlicher, wie wenn du es nur mit den Händen aufträgst.Verwende auch Öl basierte Reiniger. Seit Jahrzehnten sind Lotionen die Top-Wahl der Schönheitsindustrie, um am Abend das Gesicht zu reinigen. Allerdings, für diejenigen, die Falten vorbeugen möchten, gibt es wesentlich bessere Möglichkeiten die Haut zu reinigen. Tauscht man beim Entfernen von Make-up die Reinigungslotionen gegen ein Öl ein, ist das besser für den Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Schönheits-Insider schwärmen über Cleanser auf Basis von ätherischen Ölen, um feine Linien und Problemhaut gründlich zu reinigen und sie zu schützen. Die riechen auchIntensiv. Aber Achtung bei Allergien, nicht jeder verträgt ätherische Öle!Dass die Feuchtigkeitscreme nicht wirklich Feuchtigkeit auf die Haut fügt, wissen die meisten. Es stoppt das vorhandene Wasser und schützt vor der Dehydration! Es ist wichtig immer innerhalb der ersten 3 Minuten nach dem Waschen, die Haut zu befeuchten, um sie vollständig zu hydratisieren.Ein feuchtigkeitsspendender Toner sollte nie fehlen für den jugendlichen Schmelz der Haut und um zu revitalisieren. Tagsüber das Gesicht immer mal wieder zu befeuchten, schadet nie.Wer kleine Aknenarben hat der kann Kupfer Peptide Lösung unter der Feuchtigkeitscreme verwenden. Dadurch wird die Narbenbildung reduziert und das Narbengewebe verbessert.Misch Dir deine eigene Gesichtspackung, die Zutaten dafür holst Du aus der KücheMisch Hafer und Naturjoghurt zu einem Brei und du hast eine glättende Maske, die trockene Haut hydratisiert. Hafer ist sowieso ideal weil er Hautkrankheiten wie Ekzeme beruhigt.Trinke viel grünen Tee, er macht nicht nur schön wach sondern beruhigt gereizte Haut und bekämpft Hautunreinheiten.Vergiss auch nie deine Lippen, denn die Lippen sind zentraler Eyecatcher im Gesicht, pflege die Lippen so dass sie nicht austrocknen und immer weich bleiben.