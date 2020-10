SCHÖNHEIT MADE IN HOLLYWOOD

Schönheit aus der Retusche

Sie sind so wunderschön, so makellos, jugendlich und frisch - die Stars und Sternchen aus der Film und Show-Branche. Selbst die alternden Diven scheinen ewig jung zu bleiben, sieht man sie auf den Plakaten und Fotoaufnahmen in Magazinen und Zeitschriften doch faltenlos wie eh und je.Welche Frau wird da nicht vor Neid erblassen?Nicht täuschen lassen, liebe Damen! Was makellos schön aussieht, muss nicht wirklich echt sein. Dass besonders die weiblichen Promis gerne einen Schönheitschirurgen aufsuchen, um sich liften oder um den Busen vergrößern zu lassen, die Lippen aufzuspritzen, das Fett abzusaugen und so weiter, ist allgemein bekannt. Doch nicht jeder Star verdankt sein perfektes Aussehen dem Chirurgen. Gerade wenn es um Fotos geht, welche um die Welt gehen, sind ganz andere Künstler am Werk, um die schönen Damen perfekt, faltenlos und ewig jung aussehen zu lassen.Ein Foto kann man wundervoll manipulieren und es ist längst kein Geheimnis mehr, dass vor allem in der Entertainment-Branche so viel retuschiert wird, wie sonst nirgendwo. Ob Popstar, Film-Ikone oder Fotomodell. Was wir auf manchen Bildern sehen, ist in den seltensten Fällen das tatsächliche makellose "ICH". Die Aufnahmen der berühmten Damen werden oft genug so geschönt, dass diese augenscheinlich viel besser und reizvoller aussehen als im wirklichen Leben. Fotos können so manipuliert werden, dass selbst etwas pfundige Frauen plötzlich eine schlankere Taille besitzen. Lange Nasen können per Fotobearbeitung in niedliche Näschen verwandelt werden, Busen werden optisch vergrößert und Beine verlängert. Was das Make-up nicht wirklich verdecken oder retuschieren kann, kann das Bildbearbeitungsprogramm vollenden. Große Hautporen, Pigmentflecken, Pickel und Co werden einfach wegretuschiert, und wenn die Dame etwas blass herüberkommt, bekommt sie zudem noch einen Hauch Bronze verpasst.Keine Frau sollte mehr vor Neid erblassen, nur weil dieser oder jener weibliche Star so umwerfend schön auf dem Foto aussieht. Jede Frau ist schön, vor allem dann, wenn sie keine "Mogelpackung" ist!