RATGEBER OPERATION

Schönheit aus dem Operationssaal

Frauen - sie sind tatsächlich ein kleines Wunder der Natur, ausgestattet mit sinnlichen Reizen, welche doch stets sehr anziehend auf das männliche Geschlecht wirken.Doch was, wenn "Frau" nicht zufrieden ist mit ihrem Spiegelbild?Eine krumme Nase, abstehende Ohren, ein zu kleiner oder viel zu großer Busen, Doppelkinn, Fettpolster, Orangenhaut und selbst ein paar minimale "Krähenfüße" können schon der Anlass sein, dass Frauen sich nicht mehr wohl in "ihrer Haut" fühlen und diese Makel verdammen. Unzufriedenheit - die nicht Akzeptanz des eigenen Aussehens - kann schnell zu depressiven Verstimmungen führen. Dieser Aspekt kann die Psyche einer Frau sehr stark in Mitleidenschaft ziehen.Es gibt nur zwei Möglichkeiten, um die unschönen Dinge "ungeschehen" zu machen. Entweder, die Frauen stehen dazu oder aber, sie sorgen für Abhilfe.Kosmetische Chirurgie macht heutzutage vieles möglich.Ohren können "angelegt" werden, die Brüste können verkleinert als auch - mittels Silikoneinlagen - vergrößert werden und selbst das "Fettabsaugen" ist nicht mehr nur den prominenten Damen vorbehalten. All jene Frauen - gleich, welcher Altersklasse - die sich von ihrem "Schwabbelbauch" befreien wollen, legen sich bereitwillig "unters Messer". Frauen möchten schön, jung und gepflegt aussehen. Straffe Haut ist erwünscht und somit stehen Oberschenkel- und Oberarmstraffungen oftmals ganz oben auf der Wunschliste der Damen.Die Ästhetische Chirurgie oder auch Plastische Chirurgie schließt all jene operativen Eingriffe ein, welche im Allgemeinen als Schönheitschirurgie bezeichnet werden. Somit gewinnt eine jede Frau wieder mehr Selbstbewusstsein zurück, was sich positiv auf ihr Gemütsleben auswirkt. Selbst die unschönen Besenreiser lassen sich Frauen gerne veröden. Im Gegensatz zu früher sind sowohl Anästhesie als auch Operationstechnik in der Gefäßchirurgie wesentlich fortschrittlicher geworden, sodass diese Eingriffe heutzutage kaum noch belastend für die Frauen sind.Die Ästhetische Chirurgie umfasst desgleichen auch Facelifting, Lippen- und Augenlidkorrekturen, Faltenunterspritzungen, Nasen- als auch Kinnkorrekturen und Laserbehandlungen. Dank modernster Operationstechnik in der Schönheitschirurgie kann jede Frau makellos schön sein.