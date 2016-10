Schlupflider gut kaschieren

Vor allem mit zunehmendem Alter klagen Frauen häufig über Schlupflider, da die Elastizität des Oberlidgewebes nachlässt. In anderen Fällen sind Schlupflider aber auch angeboren, so wie beispielsweise bei Claudia Schiffer. Eine operative Lidstraffung kann das Problem zu stark ausgeprägter Überlider beseitigen. Oftmals reichen aber bereits einige Tricks beim Schminken, um die Augen optisch zu öffnen.Grundsätzlich ist stets darauf zu achten, dass die Haut um die Augen ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt ist. Darum sollte man sich jeden Abend komplett abschminken und die Haut reinigen. Anschließend trägt man für die Nacht eine reichhaltige Creme auf, die dabei hilft, langfristig Falten zu vermeiden. Beim Schminken trägt schon ein Concealer dazu bei, die Augen optisch zu öffnen. Dazu malt man mit einem Abdeckstift jeweils ein Dreieck, das von einem Augenwinkel zum anderen reicht und mit der Spitze nach unten zur Wange zeigt. Anstatt eines Stiftes darf es auch hell getönte eine Abdeckcreme sein. Es ist lediglich darauf zu achten, dass kein deutlicher Rand an den Kanten des Dreiecks zu sehen ist, daher trägt man auf der restlichen Gesichtshaut eine farblich abgestimmte Grundierung auf.Beim Augen-Make-up sollte man möglichst einen hellen Lidschatten verwenden, da ein dunkler Lidschatten das Problem noch zusätzlich betonen würde. Um den Blick zu öffnen, schminkt man die beweglichen Lider in einem dezenten, hellen Ton ohne Glitzeranteile und trägt zusätzlich einen hellen Highlighter direkt unter den Brauen auf. Den Lidschatten trägt man bis zu den Augenwinkeln auf. Dabei erzielt man zusätzlich einen tollen 3D-Effekt, indem man die Lidfalte mit einem dunklen Lidschatten versieht, der zu den Brauen hin verwischt wird. Ein weiteres Highlight erzielt man mit weißem Kajalstift auf dem unteren Innenlid. Schließlich sollten auch die Wimpern ordentlich getuscht werden. Da die Wimpern bei Schlupflidern oftmals eine wenig geschwungene Form aufweisen, empfiehlt sich die Benutzung einer Wimpernzange.