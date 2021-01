Sanarium und Biosauna - sanftes Schwitzen

Es gibt unterschiedliche Formen, sich zu entspannen. Eine beliebte Entspannungseinrichtung ist die Sauna, doch nicht jeder verträgt die hohe Hitze. Wer keine heiße Sauna besuchen möchte, sollte sich für das Sanarium entscheiden. Sie funktioniert ähnlich wie eine herkömmliche Sauna, in ihr herrscht jedoch eine niedrigere Temperatur. Zusätzlich werden auch Lichter zur Lichttherapie und ätherische Öle als Aufguss eingesetzt. Für den Kreislauf ist das Sanarium schonender, denn die Temperatur in der Kabine beträgt zwischen 46 und 60 Grad, die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 55 %. Das Sanarium ist besonders gut geeignet, um Krankheiten, wie Verspannungen der Muskulatur, chronische Schmerzen oder Durchblutungsstörungen zu behandeln. Ebenfalls verspürt man Linderung, wenn man unter Herz-Kreislaufproblemen oder Erkrankungen der Atemwege leidet.Durch das regelmäßige Benutzen des Sanariums wird das Immunsystem gestärkt und die Abwehrkräfte aktiviert. Die Herztätigkeit wird angeregt, daher bedeutet das auch eine Stärkung des Kreislaufes. Verkrampfte Muskeln werden entspannt. Ähnlich wie das Sanarium ist die Biosauna. In der Kabine herrscht eine Luftfeuchtigkeit, die zwischen 40 und 55 % liegt. Die Temperatur beträgt zwischen 40 und 55 Grad. Man sollte nicht länger als 45 Minuten in der Biosauna bleiben, danach ist es ratsam, um den Kreislauf in Schwung zu bringen, eine kühle Dusche zu nehmen. In der Biosauna werden verschiedene Lichtfarben eingesetzt, je nach dem, welche Beschwerden man lindern möchte. Rotes Licht steigert die Herzleistung, wirkt durchblutungsfördernd und belebt allgemein. Gelbes Licht aktiviert die Drüsentätigkeit und löst Verspannungen. Wer aufgewühlt ist, sollte grünes Licht wählen, denn dieses wirkt beruhigend, entspannend und senkt außerdem den Blutdruck.Eine zusätzliche Entspannung findet man in der Biosauna durch leise Musik. Wer also gerne schwitzen möchte, jedoch sein Herz-Kreislaufsystem nicht zu sehr strapazieren möchte, für den sind sowohl das Sanarium als auch die Biosauna hervorragend geeignet. Bei Beschwerden, wie Bluthochdruck, Neigung zu Schwindel, starke Erkältungen, Rheuma oder Entzündungen im Körper sollte man mit dem Besuch des Sanariums oder der Biosauna warten, bis man wieder völlig gesund ist.