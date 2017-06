Rückenmassage - Ausstreichen der Muskulatur

Eine Rückenmassage dient zur Lösung von Verspannungen und damit der Linderung von Schmerzen. Die Massage wird in Fitnessstudios, Wellnesseinrichtungen und Massagepraxen angeboten. Der Kunde liegt bei der Behandlung entweder auf einer Massageliege oder am Boden auf einer Matte. Der Masseur massiert den gesamten Rücken, also vom Nacken bis zum Steißbein. Dabei werden nur die Muskeln massiert, die Wirbelsäule bleibt von der Massage ausgeschlossen, um Verletzungen zu vermeiden. Eine Rückenmassage dauert etwa 20 Minuten, um den positiven Effekt zu verlängern, benötigt es 10 Anwendungen. Bereits nach einigen Massagen spürt der Patient eine Verbesserung.Auch in der Wellness spielt die Rückenmassage eine große Rolle. Der Kunde kann sich perfekt entspannen. Ein zusätzlicher positiver Effekt tritt ein, wenn gleichzeitig ein Peeling stattfindet. Durch die Anwendung von Massageölen wird die Durchblutung gefördert, der Duft des Öls trägt ebenso zum Wohlbefinden bei. Bei der Massage wendet der Therapeut unterschiedliche Grifftechniken an. Teils sind es kräftige Griffe, dann wieder nur ein Ausstreichen der Muskulatur. Auch zu Hause kann man die Rückenmassage durchführen lassen. Es ist schön, vom Partner massiert zu werden. Dabei sollte man allerdings auf einige Punkte achten.Der Partner sollte sich bequem auf den Bauch legen, damit er sich gut entspannen kann. Der Raum soll angenehm warm sein. Außerdem müssen stellen, die man nicht massiert, zugedeckt werden. Als Massageöl können hochwertige Öle verwendet werden. Jojobaöl oder Mandelöl eignen sich dafür besonders gut. Wer möchte, kann dem Öl einige Tropfen ätherisches Öl hinzufügen. Während der Massage darf kein Druck auf die Wirbelsäule kommen. Am Besten ist es, wenn man das Muskelgewebe knetet, indem man die Haut zwischen Finger und Daumen nimmt. Drückende und kreisende Bewegungen lockern die Muskeln. Man kann, sofern der Partner es möchte, auch kräftig massieren. Empfindliche Stellen massiert man mit Bedacht. Zum Abschluss der Massage streicht man noch einmal sanft über den Rücken.