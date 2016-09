Rillenfüller - Unebenheiten glätten

Ein Rillenfüller dient dazu, Unebenheiten der Finger- und Zehennägel auszugleichen. Auf ebenmäßigen Nägeln sieht der Lack viel schöner aus. Unebenheiten an den Nägeln können durch einen Nährstoffmangel entstehen. Lackiert man die Nägel, ohne einen Rillenfüller aufzutragen, sieht das Ergebnis nicht schön aus. Auch wenn der Lack zum Teil die Rillen verdeckt, ist er dort dicker, wo sich die Rillen befinden. Er trocknet ungleich, es besteht die Gefahr, dass er abblättert. Auch das Anbringen künstlicher Fingernägel ist bei Rillen in den Nägeln schwerer. Ein Rillenfüller beseitigt diese Probleme. Der Füller hat eine dickflüssige Konsistenz, es reicht ein einmaliges Auftragen, um glatte Fingernägel zu bekommen.Da Nägel besondere Pflege brauchen, sind in vielen Rillenfüller Pflegestoffe und Vitamine enthalten. Die Nägel bekommen ihre Nährstoffe von außen zugeführt. Um die Rillen auf Dauer zu minimieren, sollte über eine Ernährungsumstellung nachgedacht werden. Bis die Nägel aber von sich aus glatt und ebenmäßig sind, kann der Rillenfüller verwendet werden. Das Produkt ist farblos, Verfärbungen kommen dadurch nicht vor. Beim Auftragen des zähflüssigen Lacks sollte man erst einmal sparsam sein. Es reicht oft schon ganz wenig, um die Nägel glatt zu bekommen. Verwendet man zu viel von dem Rillenfüller erreicht man eventuell das Gegenteil. Nachnehmen kann man immer noch, wenn man sieht, dass das Ergebnis noch nicht perfekt ist.Nachdem der Rillenfüller getrocknet ist, wird erst der Unterlack, dann der Nagellack aufgetragen. Einige Rillenfüller verleihen dem Nagel bereits einen leichten Schimmer. Es ist daher nicht unbedingt notwendig, eine Schicht Lack aufzutragen. Brüchige Nägel sind ein Problem, das auch mit dem Rillenfüller gelöst werden kann. Durch die pflegenden Inhaltsstoffe werden die Nägel nicht mehr so brüchig. Ein weiterer Vorteil des Rillenfüllers ist, dass der danach aufgetragene Nagellack länger hält. Den Rillenfüller bekommt man in Drogeriemärkten, Drogerien oder in Parfumerien. Dieses Produkt sollte in keinem Kosmetikkoffer fehlen.