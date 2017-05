Reinigungsschaum - sanfte Alternative

Ein Reinigungsschaum ist die Alternative zur Seife. Er wird auf Gesicht, Dekolleté und Hals aufgetragen. Der Reinigungsschaum befreit die Haut auf sanfte Weise von Make-up, Staub und Hautfett. Den Schaum gibt es noch nicht lange auf dem Markt. Man bekommt ihn für jeden Hauttyp. Der Reinigungsschaum braucht nicht erst aufgeschäumt werden, er kommt bereits als fertiger Schaum aus der Dose. Angewendet wird er morgens und abends, danach muss man ihn mit warmem Wasser abspülen. Er sorgt dafür, dass das Gesicht gereinigt und das Hautbild verbessert wird. Zusätzlich pflegt er und verhindert ein Austrocknen der Haut. Ob man sich für herkömmliche oder Naturkosmetik entscheidet, bleibt jeder Frau selbst überlassen.Der Reinigungsschaum bietet viele Vorteile, so kann jede Frau den wählen, der für ihren Hauttyp geeignet ist. Der Schaum ist feinporig, kommt also auch in die kleinsten Hautporen um sie zu reinigen. Schmutzpartikel werden besser gebunden, der Säureschutzmantel der Haut jedoch nicht angegriffen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Schaum im Spender hygienisch bleibt, so kann er von mehreren Personen verwendet werden. Die Gefahr, dass Keime in den Spender eindringen, besteht nicht. Auch wenn man ihn mitnehmen möchte, ist das möglich, denn er ist in der Verpackung gut geschützt und kann nicht auslaufen.Wird die Haut nur unzureichend gereinigt, kann das zu verstopften Poren führen. Mitesser und Pickel können sich entwickeln. Der Reinigungsschaum dringt so tief in die Poren ein, dass Schmutz- und Make-up-Reste vollständig und einfach entfernt werden können. Ebenso wirkt er antibakteriell, damit wird Hautunreinheiten vorgebeugt. Nachdem die Haut gereinigt wurde, kann die übliche Tages- oder Nachtcreme aufgetragen werden. Besonders empfehlenswert ist der Reinigungsschaum für Personen, die an unreiner und fettiger Haut leiden. Die antibakteriellen Zusätze verhindern zum Großteil die Entstehung von Pickel und Mitessern, das Hautbild wird feiner. Zusätze, wie Kamille oder Aloe Vera wirken beruhigend auf die Haut.