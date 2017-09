Rastalocken - gut verfilzt

Rastalocken werden auch Dreadlocks genannt. Ihren Ursprung haben sie in der Rastafari-Bewegung. Auf der Insel Jamaika, in der Karibik bildete sich eine Minderheit, die als Zeichen diese Art von Locken trug. Für Personen mit krausem Haar ist es nicht schwer, Rastalocken zu kreieren. Das Haar verfilzt von selbst recht schnell, wenn es nicht gekämmt wird. Auch in Europa gibt es Anhänger der Rastalocken, allerdings ist es für diese Personengruppe, die meist glattes Haar haben, schwierig, Rastalocken zu bekommen. Mechanische und chemische Mittel sind dazu notwendig.Beim Stylen der Rastalocken wird das Haar strapaziert, denn es wird mit unterschiedlichen Mitteln spröde und ausgetrocknet gemacht. Es ist daher gut zu überlegen, ob man Rastalocken tragen möchte. Das Haar wird in Strähnen geteilt und mit Gummibändern fixiert. Die Strähne wird danach so lange und immer wieder eingedreht, bis das Haar verfilzt ist. Ist das Haar zu trocken, kann es passieren, dass es bricht. Da es eine aufwendige Prozedur vom glatten Haar bis zu Rastalocken ist, ist der Preis beim Friseur auch relativ hoch. Je nach Haarlänge bezahlt man bis zu 150 Euro dafür. Es dauert Monate, bis der gewünschte Effekt des Verfilzens eingetreten ist, und man stolz seine neuen Rastalocken präsentieren kann.Natürlich ist die Pflege der Rastalocken ein großes Thema, denn man möchte sie so lange wie möglich erhalten. Auf die Verwendung von normalen Shampoos und Conditioner muss verzichtet werden, da sie rückfettend wirken. Das wiederum verhindert das Verfilzen der Locken. Gerade dann, wenn die Rastalocken noch nicht fertig sind, sollte das Haarewaschen auf ein Minimum beschränkt werden. Erst wenn die Locken bereits gut verfilzt sind, kann man ohne Probleme mehrmals in der Woche die Haare waschen. In Afro-Shops bekommt man spezielle Shampoos, die für Rastalocken geeignet sind. Alternativ kann man auch Kernseife zur Pflege verwenden. Abstehende Haare müssen regelmäßig mit einer Häkelnadel in die Dreadlocks eingearbeitet werden.