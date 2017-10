Primer - Harmonie fürs Gesicht

Wenn daheim neue Farbe auf die Wände soll, dann greift ein sorgfältiger Malermeister zunächst einmal zur Vorstrichfarbe. Die sorgt nicht nur dafür, dass die neuen Töne später auch tatsächlich farbgetreu aussehen. Dank der Vorstrichfarbe, englisch übrigens "Primer" genannt, hält die neue Farbe auch deutlich länger. Genau diese beiden Qualitäten besitzen Primer auch in der Kosmetik. Dort kommen sie aber fast nur mit der englischen Bezeichnung in den Verkauf. "Vorstrichfarbe" fürs Gesicht ließe sich wahrscheinlich wirklich nur schwer an die Verbraucherin bringen; einige wenige deutsche Marken benutzen aber den Begriff "Grundierung".Der Vergleich macht jedoch deutlich, wofür ein Primer gut ist. Bei problematischer Haut ist dieses Produkt der Zwischenschritt zwischen Pflege und Foundation. Der Begriff "problematisch" ist natürlich relativ. Gemeint sind hier farbliche Unebenheiten der Haut. Dazu zählen etwa Rötungen, Pigmentflecken, aber auch Farbunterschiede durch die Sonneneinstrahlung sowie Sommersprossen. Wer sein Gesicht so makellos und ebenmäßig wie nur möglich präsentieren möchte, der wird um einen Primer also nicht herumkommen. Es sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass inzwischen auch eine BB Creme oder eine CC Creme die Funktion des Primers übernehmen kann.Eine Funktion, die der Primer nicht übernehmen kann, ist die Pflege. Die meisten Primer gehören in die Kategorie Make-up. Eine der wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen, sind Primer für Wimpern. Damit ist jene weiße "Mascara" gemeint, die vor der Wimperntusche aufgetragen wird. Auch hier sorgt der Primer wieder für einen längeren Halt der Farbe, verwöhnt die Wimpern aber zuvor mit Feuchtigkeit und Nährstoffen. So werden die zarten Härchen am Auge zugleich vor bestimmten Inhaltsstoffen aus der Mascara geschützt. Pflegende Primer gibt es zudem auch für das Augenlid, um den Lidschatten länger haltbar zu machen. Es werden sogar Primer für die Lippen angeboten. Ob sie wirklich eine sinnvolle Investition sind, sei dahin gestellt. Wirklich notwendig dagegen ist der Primer, wenn Gel-Lacke für die Fingernägel ins Spiel kommen. Ähnliches gilt auch für herkömmliche Nagellacke, vor allem, wenn sie dunkel sind. Dann schützt der Primer vor einer Verfärbung. Das entsprechende Produkt wird aber bei vielen Firmen nach wie vor als "Unterlack" oder"Base Coat" geführt.