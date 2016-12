Plisseefalten - Modellierung von Konturen

Die Bezeichnung Plisseefalten lässt ahnen, wobei es im Bereich Faltenbehandlung geht, nämlich um feine Fältchen, die sich über der Oberlippe zeigen. Wer um den Lippenstift zu schonen seine Getränke mit dem Strohhalm trinkt, begünstigt die Entstehung der Plisseefalten und das Zuspitzen der Lippen beim Rauchen trägt auch dazu bei. Aber auch ohne diese Angewohnheiten kann man sich Lippenfalten zuziehen, denn auch die Genetik spielt neben äußeren Einflüssen eine Rolle.Wie kommt es zur Entstehung von Plisseefalten?Auch bei dieser Art von Falten im Gesicht spielt das Alter eine große Rolle. Rund um die Lippen wird das Unterhautfettgewebe im Laufe der Jahre immer dünner. Dies alleine sorgt bereits dafür, dass die Aktivitäten der Lippen ihre Spuren hinterlassen. Die eingangs erwähnten äußeren Einflüsse oder Gewohnheiten verstärken den Effekt zusätzlich. Nicht selten treten in Begleitung der Lippenfältchen die sogenannten Marionettenfalten auf oder es bilden sich zusätzliche Plisseefalten im Bereich der Unterlippe.Die Kosmetikindustrie bietet ein großes Spektrum an speziellen Faltencremes oder Seren an, die voller wichtiger Nährstoffe für die Haut stecken sollen. Leider erreichen sie nicht die Tiefen der Falten, um sie aus eigener Kraft aufzupolstern. Das gelingt nur mit Hyaluronsäure, die mithilfe einer Spritze unter die Haut gebracht wird. Wer sich zu einer solchen Maßnahme entscheidet, sollte unbedingt einen Facharzt aufsuchen, denn die Faltenunterspritzung mit Hyaluron oder Botox gehört nur in die Hände eines Fachmannes. Beim Unterspritzen kann die Nadel zu tief in die Haut gesetzt werden und das sorgt anschließend für nicht schön aussehende Dellen in der Haut. Schlechte Beispiele für unprofessionelle Behandlungen gibt es genug, die Wahl eines erfahrenen Mediziners ist wichtig.Welche Wirkung hat die Faltenunterspritzung bei Plisseefalten?Hyaluronsäure ist bei der Faltenunterspritzung oft das Mittel der Wahl. Es ist außerdem schon seit vielen Jahren im Einsatz und wird neben der Faltenbehandlung auch zur Modellierung von Gesichtskonturen verwendet. Da es verschiedene Präparate gibt, die in den unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden, sollte man sich auch aus diesem Grund nur von einem erfahrenen Mediziner behandeln lassen. Hyaluronsäure hat den Vorteil, dass sie nach einigen Behandlungen für eine immer länger anhaltende Polsterung sorgt. Der Körper braucht, je länger er mit Hyaluronsäure behandelt wird, immer länger, um sie abzubauen. Der Effekt hält also umso länger an, sodass letztlich ein oder zwei Behandlungen im Jahr ausreichend sein können.