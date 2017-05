Pflegecreme nährend und feuchtigkeitsspendend

Obwohl es einige Vorteile gibt, wenn man älter und weiser wird, Zeuge die Anzeichen des Alterns gehören definitiv nicht dazu. Der Blick in den Spiegel kann ein bisschen deprimierend sein, wenn du feststellst, dass die Tage, an denen du dich weder um Falten noch trockene Haut sorgen musstest, endgültig vorbei sind.Zum Glück gibt es viele Produkte, um diese düstere noch unvermeidliche Erfahrung ein bisschen erträglicher zu machen. Allerdings gibt es auch einige Dinge zu berücksichtigen, auf der Suche nach einem Gesichtspflegeprodukt wie einem guten Anti-Aging-Serum oder einer effektiven Regenerationscreme, dass die Auswahl durchaus heikel sein kann.Auch wenn trockene Haut eine häufige Alterserscheinung ist, kann es dennoch sein, dass du unter öliger oder empfindlicher Haut leidest. Eine Hautänderung kann immer je nach Wetter oder hormoneller Aktivität auftreten, die Wahl der Gesichtscreme, die deinem echten Hauttyp entspricht, ist immer entscheidend.Trockene Haut benötigt Gesichtscremes mit nährenden und feuchtigkeitsspendenden Extrakten, die Spannungsgefühle und Dehydrierung lindern. Wasserbasierte Cremes helfen fettiger Haut, während Menschen, die einen zarten Teint haben, sich besser auf die Suche nach Produkten mit natürlichen Zutaten und hypoallergenen Inhalten machen.Weil unsere Haut in der Nacht regeneriert, kannst du deine Haut richtig mit einer wirklich guten Nachtcreme verwöhnen. Trockene Teints profitieren von reichen und cremigen Texturen, diejenigen mit fettiger Haut sollten hingegen Lotionen oder Gele bevorzugen.Um sicherzustellen, dass die regenerative Nachtcreme so effektiv wie möglich wirkt, reinige vor jeder Anwendung immer gründlich die Haut und entferne das Make-up. Warte dann bis das Gesicht wieder trocknet, das minimiert Hautreizungen.Das Wetter hat einen großen Einfluss auf den Zustand der Haut, eine Feuchtigkeitscreme mit UV Schutz macht das ganze Jahr über Sinn. Ob im Sommer oder im Winter die gefährlichen UV Strahlen verursachen Dehydrierung, Hautschäden im schlimmsten Fall sogar Krebs.Kauf Dir deswegen eine Feuchtigkeitscreme mit einem Sonnenschutzfaktor (SPF) von mindestens 15 und wenn du viel und lange draußen an der frischen Luft bist, dann creme dich öfters am Tag damit ein .