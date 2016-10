Parfumöle - natürliche Inhaltsstoffe

Jedes Parfum riecht anders, eines haben aber alle gemeinsam, in ihnen befinden sich verschiedene Parfumöle. Diese Öle werden aber nicht nur für Parfums oder Kosmetika verwendet, auch in Duftlampen oder der Aromatherapie finden sie Anwendung. Parfumöle sind stark riechende, ölige Flüssigkeiten. Man unterscheidet zwischen fruchtigen, holzigen, würzigen und blumigen Duftnoten. Zu den fruchtigen Ölen zählt man unter anderem Orange, Erdbeere und Zitrone. Die Parfumhersteller mischen diese Öle zu einem einzigartigen Parfum. Jeder kann allerdings auch selbst mit Parfumölen experimentieren und seine eigene Duftnote kreieren.In vielen Haushalten findet man Parfumöle, die ihre Verwendung in Duftlampen finden. Dazu gibt man in die mit Wasser gefüllte Schale der Duftlampe einige Tropfen des Öls. Es ist die beste und umweltschonendste Methode, einen Raum zu aromatisieren. In der Sauna werden gerne Parfumöle für den Aufguss verwendet. Nutzt man Parfumöle, sollte man nur solche, mit natürlichen Inhaltsstoffen verwenden. Synthetische Öle könnten eventuell Schadstoffe enthalten, die wiederum Allergien auslösen, wenn sie mit der Haut oder den Atemwegen in Berührung kommen. Wer seine Lotion oder Hautcreme mit einem eigenen Duft anreichern möchte, kann dies tun, indem er sich ein Parfumöl besorgt und dieses mit der Creme vermischt. Die Grundlage, also die Creme sollte allerdings frei von Duftstoffen sein.Individuell duften wie niemand sonst, das geht, wenn man mit Parfumölen experimentiert und sein eigenes Parfum herstellt. Man benötigt dazu gar nicht viel, nur etwa 40 ml Alkohol, 5 ml Wasser und 5 ml Parfumöl. Diese Zutaten werden miteinander vermengt und mindestens 2 Wochen im Kühlschrank gelagert. So kann sich der Alkohol mit dem Parfumöl gut verbinden. Es kommt auf die Höhe des Parfumöl-Anteils an, ob man ein Parfum, ein Eau de Parfum oder ein Eau de Toilette bekommt. In einem Parfum sind zwischen 15 und 20 % Parfumöle enthalten, im Eau de Parfum zwischen 5 und 15 % und im Eau de Toilette zwischen 8 undund 12 %.