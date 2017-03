Ohne Nachschminken - haltbares Make-up

Morgens das Make-up auftragen und am Abend soll es, ohne Nachschminken noch immer gut aussehen. Ein gutes Make-up sollte den ganzen Tag über halten, ohne sich mehrmals täglich nachschminken zu müssen. Dazu benötigt man erst einmal das richtige Werkzeug. Ein Puderpinsel muss sein, er ist füllig und breit, seine Form ist rund. Mit diesem trägt man den Kompaktpuder auf. Nach dem Auftragen geht man mit dem Pinsel, allerdings ohne Puder über das Gesicht. Dadurch werden die überschüssigen Partikel entfernt, das Make-up hält länger. Der Rougepinsel ist kleiner als der Puderpinsel. Beim Auftragen des Rouges gilt das Gleiche, wie beim Puder, nach dem Auftragen noch mal über die Wangen pinseln.Verwendet man flüssiges Make-up, soll dieses handwarm aufgetragen werden. Es zieht schneller ein und verbindet sich besser mit der Gesichtshaut. Der Lidschatten hält länger, wenn man vorher eine Augencreme aufträgt. Dadurch wird die Haut glatt, der Lidschatten bindet besser. Wimperntuschen, die verlängernde Härchen enthalten, sollen Frauen, die eine Brille tragen müssen nicht verwenden. Es könnte passieren, dass sich die Wimpern an den Gläsern abstoßen und am unteren Augenlid unschöne Brösel haften bleiben. Selbstverständlich verwendet man wasser- und wischfeste Tusche. Ganz wichtig ist es, nie mehr aufzutragen als notwendig ist.Das größte Problem ist wohl der Lippenstift, der geht am schnellsten ab. Doch auch dabei gibt es einen Trick, wie er länger hält. Nach dem ersten Auftragen drückt man die Lippen auf ein Kosmetiktuch, danach wird er ein zweites Mal aufgetragen. Von Finger- und Zehennägeln splittert der Lack leicht ab. Das verhindert man, indem man nach dem farbigen Lack einen Klarlack darüber aufträgt. Die Farbe muss allerdings komplett trocken sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Natürlich kommt es auch auf die Qualität der Produkte an. Es empfiehlt sich, zu teureren Produkten zu greifen, denn die halten länger als günstige.