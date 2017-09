Nagelhautentfernung - die Schere ist tabu

Die Nagelhaut erfüllt eine wichtige Funktion, sie verhindert nämlich das Eindringen von Bakterien oder Krankheitserregern in das Nagelbett. Oft sieht die Nagelhaut unschön aus und man empfindet sie als störend. Wenn sie zu lang gewachsen, wulstig oder besonders hart ist, stellt sich die Frage, wie man der Nagelhaut am besten zu Leibe rückt.Bei gesunder Nagelhaut reicht es normalerweise, wenn man sie vor dem Lackieren der Fingernägel nur leicht mit einem Rosenholz-Stäbchen zurückschiebt. Manchmal neigt das feine Häutchen zum Wuchern. Bei der Mani- oder Pediküre sowie vor dem Auftragen von Gel- oder Acrylnägeln wird man in diesen Fällen geeignete Maßnahmen treffen, um die Nagelhaut möglichst sanft zu entfernen.Hierbei benötigt man wieder das für die Nagelhaut prädestinierte Werkzeug aus der Drogerie, nämlich das Rosenholzstäbchen, das die Verletzungsgefahr minimiert, weil es sich um ein besonders weiches Material handelt. Zur Entfernung benutzt man zudem einen speziellen Nagelhautentferner, der ähnlich wie ein Lack mit einem Pinselchen in einer dünnen Schicht auf die hartnäckige Nagelhaut aufgetragen wird. Die Flüssigkeit bewirkt, dass sich die Haut vom Nagelbett löst und anschließend mit dem Stäbchen an den Rand des Nagelbetts zurück geschoben werden kann, so dass der Nagel freigelegt wird. Auch harte Nagelhaut wird nach der Behandlung deutlich weicher und lässt sich leicht zurück schieben. Im Anschluss kann man Nägeln und Nagelbett noch eine besondere Pflege gönnen, indem man sie entweder mit einem speziellen Nagelöl oder einem anderem hochwertigen Öl, zum Beispiel Olivenöl, verwöhnt.Niemals sollte man versuchen, die Nagelhaut mit einem spitzen Gegenstand wie einer Schere zu bearbeiten oder zu entfernen, zu groß ist die Gefahr, dass Keime in das Nagelbett eindringen und dort eine Entzündung auslösen. Außerdem wird beschnittene Nagelhaut erst recht dazu angeregt, wild zu wuchern. Zwar halten Drogerien auch spezielle Nagelhautscheren bereit, Laien in Sachen Nagelpflege sollten von deren Anwendung aber lieber Abstand halten.