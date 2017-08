Nagelfeilen - feine Schleifpartikel

Zur Pflege der Nägel ist eine Nagelfeile unbedingt notwendig. Nagelfeilen gibt es in verschiedenen Materialien und Ausführungen. Am häufigsten werden Nagelfeilen mit einer Sandblatt- oder Saphiroberfläche verwendet. Sie kann für feines und auch grobes Schleifen der Nägel verwendet werden. Eine Mehrphasenfeile ist perfekt dazu geeignet, um die Nägel in Form zu feilen und sie zu polieren. Die feinen Schleifpartikel, die den Nagel zum Glänzen bringen, sind aus Diamantstaub. Relativ neu sind Glasfeilen. Diese können an der Oberfläche angewendet werden, denn sie beschädigen das Nagelbett nicht. Glasfeilen sehen auch gut aus, und sind ein Hingucker im Badezimmer.Keramik wird im Gesundheitsbereich oft verwendet. Nagelfeilen aus Keramik verfügen über besonders gute Eigenschaften. Sie sind leicht zu reinigen und damit hygienisch. Nägel, die leicht splittern, sollten nur mit einer Nagelfeile gefeilt werden, denn das Schneiden der Nägel ist bei diesem Nagelproblem nicht ratsam. Als Feile für splitternde Nägel eignet sich eine aus Glas. Sie besitzt eine außergewöhnlich feine Schleiffläche, man kann mit einer Glasfeile in alle Richtungen feilen. Benutzt man andere Nagelfeilen, sollte man von außen zur Mitte feilen. Die Nagelfeilen müssen auch richtig eingesetzt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.Mehrphasenfeilen verfügen über mindestens 2 verschiedene Seiten. Mit der groben Seite kürzt man die Nägel und bringt sie in Form. Die feinere Seite der Nagelfeile wird dazu benutzt, um den Feinschliff durchzuführen und das Nagelbett abzurunden. 3 oder 4-phasige Nagelfeilen besitzen zusätzlich Flächen zum Glätten des Nagelbettes. Anschließend wird der feinste Teil der Nagelfeile dazu verwendet, den Nagel zu polieren und ihm dadurch einen Glanz zu verleihen. Das Ergebnis sieht gut und natürlich aus, man erspart sich das Auftragen eines Nagellackes. Wichtig ist auch, dass sich eine Nagelfeile gut reinigen lässt. Bei Glas- oder Keramikfeilen ist das kein Problem, denn sie können mit heißem Wasser abgespült werden. Andere Nagelfeilen reinigt man am besten mit einer Zahnbürste.