Nagelbürsten - unterschiedliche Härtegrade

Zur Pflege der Nägel und der Hände sind Nagelbürsten unerlässlich. Sie gehören zur Grundausstattung im Badezimmer, aber auch am Arbeitsplatz. Die Materialien, aus denen Nagelbürsten gefertigt werden, sind unterschiedlich. Man bekommt sie aus Holz mit Naturborsten oder total aus Kunststoff gefertigt. Nagelbüsten haben auf der einen Seite längere, auf der anderen Seite kürzere Borsten. Mit der Bürste bekommt man hartnäckigen Schmutz, der sich unter den langen Fingernägeln angesammelt hat, mühelos weg. In der Pflege sind Nagelbürsten anspruchslos, denn sie müssen nach Gebrauch nur unter fließendem Wasser gereinigt werden. Damit sie farblich ins Badezimmer passen, bekommt man Nagelbürsten in verschiedenen Farben.Die Auswahl an Nagelbürsten ist groß, gleich wie die Preisunterschiede. Modelle aus Kunststoff sind schon um wenig Geld erhältlich. Teuer sind Nagelbürsten aus Holz mit Naturborsten. Damit sie eine lange Lebensdauer haben, müssen sie gut verarbeitet sein. Eine gute Nagelbürste wird meist von einem namhaften Hersteller angeboten. Sie werden oft sogar in Handarbeit gefertigt. Vom hygienischen Aspekt her sind Nagelbürsten aus Kunststoff empfehlenswerter, sie können auch mit heißem Wasser gereinigt werden. Holz neigt dazu, spröde zu werden, die Bürsten gehen schneller kaputt. Nagelbürsten sind, so wie Zahnbürsten, in unterschiedlichen Härtegraden erhältlich.Benutzt werden kann eine Nagelbürste mit oder ohne Seife, es kommt ganz auf die Verschmutzung der Hände und Nägel an. Vor der Verwendung wird die Nagelbürste angefeuchtet. Danach bürstet man die schmutzigen Stellen erst sanft und dann kräftiger. Nicht vergessen darf man, die Unterseite der Nägel ebenfalls gründlich zu bürsten. Schmutz, der sich unter langen Fingernägeln befindet, wird mit den längeren Borsten der Bürste entfernt. Sie erreichen die Stellen gut. Danach werden die Hände und Nägel gut abgespült, eventuelle Schmutzreste werden erneut mit der Nagelbürste entfernt. Nach dem Bürsten werden die Hände und Nägel gepflegt. Zum Abschluss legt man die gewaschene Nagelbürste zum Trocknen ab.