Nach clean eating nun clean sleeping

clean sleeping ist ohne Zweifel der neueste Gesundheitstrend. Dank Gwyneth Paltrow könnte dieser Trend auch bei uns so richtig populär werden. Obwohl die Hollywood Schauspielerin normalerweise sehr viele kuriose Schönheitstipps empfiehlt, wie Gesichtsbehandlungen mit Bienenstichen oder strenge makrobiotische Diäten könnte man diesen clean sleeping Tipp direkt einmal ausprobieren.Während es beim clean-eating darum ging möglichst naturnah zu essen, das heißt Kohlenhydrate, Zucker, Koffein und Alkohol zugunsten einer einfacheren, vollwertigen Ernährung aufzugeben , konzentriert sich clean sleeping - sauber schlafen- nur auf genau eine Sache, nämlich immer täglich eine gute Nachtruhe einzuhalten. Damit sind übrigens mindestens sieben Stunden solide Erholung schlafend im Bett gemeintIn der Theorie wirklich einfach. Jedoch wie viele von uns können diesem Anspruch tatsächlich gerecht werden und mindestens sieben oder acht Stunden gut und ohne Unterbrechung jede Nacht, ruhig und gesund schlafen?Der saubere Schlaftrend - clean sleeping - konzentriert sich auf den nächtlichen Schlaf, frei von jeglicher Unterbrechung und Ablenkung. Also kein mail check in der Nacht, kein scrollen durch Facebook, kein Einschlafen vor dem laufenden Fernseher oder Lesen auf dem iPad.clean sleeping - die ungestörte Nachtruhe ist der Schlüssel zum würdevollen Altern, um fit gesund schön und schlank zu bleiben. Auch Haut und Haar regeneriert sich bei diesem Schönheitsschlaf. Somit eigentlich ein alter Hut, denn wir wissen längst, dass ein guter Schlaf uns dabei hilft, Gewicht zu verlieren, und uns entspannter und glücklicher durch den Tag bringt. Also guter Tipp - den unsere Großmütter sicherlich einfacher umsetzen konnten. Aber mit ein wenig Disziplin schaffen wir das auch - im Schlaf!