FUSSBAD

Müde Füße mit einem Pfefferminzbad erfrischen

Pfefferminze ist bei uns vor allem als Tee bekannt und beliebt. Die Blätter der Pflanze enthalten wertvolle Inhaltstoffe, insbesondere Menthol. Dieser Hauptbestandteil macht Pfefferminze zu einem wahren Allround-Heilmittel: bei Schnupfen und Erkältungen, bei Kopfschmerzen und Magenverstimmungen sorgen Anwendungen mit Tee oder den ätherischen Ölen der Pflanze für Linderung. Die belebende und erfrischende Wirkung der Minze lässt sich jedoch auch nutzen, um müden Füßen neue Energie zu verleihen.Unseren Füßen, mit denen wir am Tag im Durchschnitt 10.000 Schritte laufen, schenken wir meist erst dann besondere Pflege, wenn sie schmerzen und sich Hühneraugen und Schwielen bemerkbar machen. Dabei sind sie täglich belastenden Strapazen ausgesetzt. Grund genug, ihnen hin und wieder ein wohltuendes und belebendes Fußbad zu gönnen. Die Kraft der Pfefferminze schenkt ihnen neue Frische und unseren Schritten kraftvollen Schwung.Für ein Fußbad eignet sich eine ausreichend große Schüssel aus Kunststoff oder Porzellan, in die man soviel warmes Wasser hinein gibt, dass die Fußknöchel gerade mit Wasser bedeckt sind. Dann fügt man einen gehäuften Esslöffel Pfefferminzöl-Badesalz hinzu. Damit die Haut weich und frisch wird, badet man die Füße zehn Minuten lang. Durch die Wärme des Wassers werden Hornhaut, Fußnägel und Nagelhaut aufgeweicht.Nach dem sorgfältigen Abtrocknen der Füße benutzt man einen Bimsstein, um raue Stellen auf den Fersen zu glätten. Hierzu reibt man so lange, bis die Haut sich weicher anfühlt. Bei Bedarf kann man auch die Ballen abreiben. Falls erforderlich, schneidet man die Zehennägel mit einer speziellen Nagelschere gerade ab und feilt die Kanten mit einer Nagelfeile nach. Bei dieser Gelegenheit kann man auch allzu üppig wachsende Nagelhaut zurück schieben.Um die Füße auf besondere Weise zu verwöhnen, kann man eine Feuchtigkeit spendende Fußmaske anwenden. Diese verteilt man in einer dicken Schicht auf dem gesamten Fuß und lässt sie anschließend etwa fünfzehn Minuten lang einziehen. Danach spült man die Maske mit warmem Wasser gründlich ab und trocknet die Füße ab.