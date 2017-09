Molke - Haut wie Samt und Seide

Wer sich ab und zu mal ein Molke Bad gönnt, wird dafür belohnt mit geschmeidiger und angenehm weicher Haut. Ein Molke Bad unterstützt den Selbstschutz der Haut und hilft manchmal sogar gegen verschiedene Hautkrankheiten. Beispielsweise bietet die Molke einen Schutz gegen Witterungseinflüsse aber auch gegen leichte UV-Strahlung und diverse Schadstoffe.Außerdem wirkt ein Molke Bad immer belebend. Die optimale Badewassertemperatur beträgt dafür 35 - 40°C. Für ein Vollbad werden circa 400-500g Molke benötigt. Eine Dauer von 20 Minuten ist empfehlenswert, weitere Zusätze sollten allerdings nicht beigegeben werden, nur dann entfaltet die Molke ihre volle Wirkung. Ganz wichtig ist es, nach dem Baden die auf der Haut zurückbleibende Schicht noch eine Weile zu belassen und sich erst dann, wenn sie angetrocknet ist, abzuduschen, unbedingt aber ohne Duschgel oder Shampoo. Denn nur so kann das Eiweiß in die Haut eindringen, seine Wirkung voll entfalten und zugleich die Haut entsäuern.Molke Bäder gibt es zum Beispiel in Apotheken, Reformhäusern aber auch in einigen Drogerien kann man sie finden. Und je nach Anwendungsgebiet oder persönlichem Bedarf sollte man sich für süße Molke entscheiden, wenn man die Haut schützen und pflegen will, für saure Molke immer dann, wenn man damit Hautkrankheiten wie juckende Ekzeme oder Neurodermitis behandeln will. Auch Cellulitis wird mitunter mit Molke behandelt. Trockene Haut wird mit dem Milchfett versorgt und daher richtig streichelweich. In vielen Wellness-Hotels zählt ein Molke Bad zum Standard Spa-Programm. Da es aber wirklich ganz einfach auch zuhause anzuwenden ist, spricht nichts gegen eine entspannende Wellness-Stunde in den eigenen vier Wänden!