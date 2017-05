Mit fünfzig fabelhaft aussehen

Frauen sind wie guter Wein. Sie werden mit dem Alter immer besser. Schönheit ist zeit und - grenzenlos, egal wie alt oder jung du bist. Natürlich verändert sich das Aussehen Jahr für Jahr, aber das bedeutet nicht, dass man an Schönheit und Charme verliert.Es ist kein Geheimnis, Frauen verwenden Make-up um ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen. Wer nicht zu Botox und Fillern greifen möchte, der kann auch gut geschminkt um einiges jünger aussehen. Mit fünfzig fabelhaft auszusehen hängt immer damit zusammen Make- Up vorteilhaft einzusetzen um die natürliche Schönheit zu akzentuieren. Die Tipps dafür möchten wir gerne weitergeben:Verwende immer flüssige Foundations statt Puder, da Puder sich schnell in den Falten absetzt. Puder hebt die Falten richtig gehend hervor, das läßt dich älter aussehen als du tatsächlich bist. Flüssige Foundations verschmelzen gut und glätten die Haut. Die meisten Foundations enthalten auch bereits Antioxidantien, das ist super. Achte auf eine gleichmäßige Abdeckung, sowohl beim Gesicht, beim Hals, den Augenlidern und bei der unteren Augenpartie.Zögere nicht, ein wenig Rouge aufzulegen. Es lässt dich frisch und jugendlich aussehen. Besonders gut geeignet für die Wangenknochen sind die Nuancen in rosa, orange und pfirsich, die man am besten mit den Fingerspitzen aufträgt und so verstreicht, dass die Farbe sich gut mit der Haut verblendet. Der Trick, dabei ist, dass man das Rouge im Endeffekt kaum noch bewusst wahrnimmt. Achte darauf, dass die Haut wirklich gut befeuchtet ist, wenn du Rouge verwendest.Bewahre dir eine gute Augenbrauenform. Vergewissere Dich, dass die Augenbrauen natürlich geformt sind. Dramatische Augenbrauen lassen dich älter aussehen. Obwohl der Bogen wichtig ist, sollte er nicht steil sondern sanft aussehen. Selbst wenn du sehr geschickt bist und deine Augenbrauen selbst zupfst, ist es dennoch ratsam, sie ab und an wieder von einem Profi in Form bringen zu lassen.Abgesehen davon, benutze Augenbrauenstifte, aber sei vorsichtig mit der Farbe, die du verwendest, weil leider im Alter auch die Augenbrauen verblassen. Passe die Farbe des Augenbrauenstifts entsprechend an.Schwere und dunkle Make-ups lassen dich immer alt aussehen. Wenn du deine Augen schön hervorheben möchtest, gibt es einen simplen Weg, dies zu tun, denn viele Frauen betonen die Augenlider mit dem Eyeliner zu stark. Sie neigen auch dazu, das Auginnere zu sehr hervorzuheben. Eine kräftige Anwendung des Eyeliners und der Wimperntusche ist eher kontraproduktiv und in den meisten Fällen hilft es schon sehr, diese einfach sparsamer zu verwenden. Ratsam ist es von einem schwarzem zu einem braunen Eyeliner zu wechseln um einen softeren Look zu erzielen.Beim Lidschatten sollte der Fokus auf Glanz gesetzt werden, statt zu schimmern und zu glitzern, denn das kann für die reife Haut unschmeichelhaft sein. Es ist besser, sich beim Lidschatten für die klaren matten Farben zu entscheiden. Um zu testen, welcher Lidschatten richtig ist, bringt man ihn auf das Innere des Handgelenks auf (und nicht auf die Handoberfläche) und betrachtet ihn bei natürlichem Sonnenlicht. Wenn er schimmert und funkelt, dann ist er nichts, wenn er glänzt dann kaufe ihn dir.