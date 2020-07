GESICHTSPFLEGE

Mit einfachen Tipps Pickel bekämpfen

Pickel sind zweifellos ein Ärgernis für jeden, der welche hat. Betroffen sind davon häufig nicht nur Jugendliche in der Pubertät, sondern auch Erwachsene. Doch gegen die unreine Haut kann man etwas unternehmen. Wie man einen strahlend glatten Teint erhält, zeigen die nachfolgenden Tipps.Es gibt keinen Grund, wegen eines gerade entstehenden Pickels im Gesicht in schlechte Laune zu verfallen. Jugendlich neigen ja oft schon von Haus aus zu unreiner Haut, doch ebenso wie Erwachsene können sie etwas dagegen tun. Ursachen für unreine Haut gibt es mehrere, sie reichen von der Periode bis hin zur Ernährung. Mit den praktischen Hinweisen auf dieser Seite lassen sich Pickel wirksam und nachhaltig bekämpfen.Keine Pickel durch richtige ErnährungSchokolade schmeckt ganz fabelhaft, doch ein Zuviel sorgt nicht nur für unschöne Fettpolster auf Bauch, Hüfte und Gesäß, sondern begünstigt leider auch die Entstehung von Pickeln. Nur wer auf seine Ernährung achtet, vermeidet die Entstehung unreiner Haut. Vor allem Gemüse und Obst hilft dabei, die Gesichtshaut erstrahlen zu lassen. Darüber hinaus sollte man reichlich Wasser trinken. Süßigkeiten und sehr fett- und zuckerhaltige Lebensmittel gilt es zu vermeiden: Sie sind die Hauptursache von Pickeln.Wirksam gegen Hautunreinheiten, mit der richtigen Pflege!Wer auf seine Gesichtshaut achtet, wird mit einem wunderschönen Hautbild belohnt. Dabei gilt es einige Dinge zu beachten. Zuallererst sollte die Haut mit einem in warmes Wasser getränkten Waschlappen sanft massiert werden, damit sich die Poren öffnen. So ist die Haut optimal auf die nachfolgende Pflege vorbereitet. Jetzt empfiehlt sich ein antibakterielles Peeling, das abgestorbene Hautzellen sanft entfernt und für eine porentief reine Haut sorgt. Es sollten unbedingt Peelings mit Aloe Vera oder Kamille gewählt werden. Sie sind besonders schonend für Ihre Gesichtshaut. Nach dem Peeling sollte ein erfrischendes Gesichtswasser aufgetragen werden, um Rötungen zu beruhigen und Hautentzündungen zum Abklingen zu bringen. Eine leichte Pflegecreme rundet Ihr Beautyprogramm gegen Pickel perfekt ab. Anschließend lohnt ein Blick in den Spiegel: Eine weiche, glatte und wunderschöne Haut ist das Ergebnis.