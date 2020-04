Mit dem richtigen Beautyprogramm in den Sommer starten

Vorbei der dumpfe Winterschlaf, die Sonne blinzelt und unsere Laune steigt, jetzt muss alles ganz schnell vorangehen. Zeit für ein ausgiebiges Frühlingspflegeprogramm als Rund- um Paket, damit sich die Haut aktiv regeneriert.Zunächst sollten wir mit einem sanften Peeling beginnen, um die Haut von der Hornhaut befreien. Das regt unseren gesamten Hautstoffwechsel an und die kleinen grauen Hornschüppchen lösen sich besonders gut. Geeignet dafür sind Peeling Cremes oder auch die praktischen Peel-off Masken. Alternativ zum Peeling, als eine ultimative Wohlfühlkur kann man sich auch mit einem Dampfbad verwöhnen, denn auch das öffnet die Poren und die verhornten Hautschichten haben keine Chance mehr. Einfach eine Handvoll Kamilleblätter in einer großen Schüssel mit kochendem Wasser überbrühen und das Gesicht für zehn Minuten darüber halten. Bitte pflegen Sie besonders ihre Augen, sowohl während des Peelings sowie auch während des Dampfbads. Dazu in Rosenwasser getränkte Wattepads auf die geschlossenen Augen auflegen und danach eine Augencreme sanft einklopfen.Wenn das Gesicht schön gereinigt wurde, dann darf es nun an einem Extrafrühlingsprogramm als Intensivpflege der Haut nicht fehlen. Gleichen Sie etwaige Feuchtigkeits - oder Fettmangel großzügig aus. Legen Sie regelmäßig eine Pflegemaske auf, denn jetzt beginnt die Saison und eine gepflegte Haut ist ein Muss, wenn man sich zeigen möchte.Das gilt natürlich für den ganzen Körper. Sie sollten ihn nun regelrecht aufpolieren.Rubbeln Sie regelmäßig ihre Oberarme, Ellenbogen, Rücken und die Oberschenkel. All die kleinen Wintersünden müssen ausradiert werden. Kleine Bürstenmassagen fördern die Durchblutung. Nach dem Rubbeln, nach jedem Duschen oder Baden, sollten Sie sich von Kopf bis Fuß eincremen, damit die Haut geschmeidig und weich wird.Bei jeder Beautysession ist ein kleines Pflegeprogramm für die Füße mit einzuplanen. Es gibt keine schlimmere Todsünde, wie ungepflegte Füße in Sommersandalen.