Mit Abdeckcreme zum Porzellanteint

Es gibt kaum eine Frau, die keine Problemzonen im Gesicht hat. Oft ist es nur ein Pickel oder eine Rötung, die man gerne wegzaubern möchte. Zu diesem Zweck gibt es Abdeckcremes. Es handelt sich dabei um eine Creme, ähnlich eines Make-ups, die mit hellbeige bis dunkelbraunen Pigmenten versetzt ist. Mit ihr kann man auch Augenringe gut abdecken, die Augen sehen nicht mehr müde aus. In Abdeckcremes sind, je nach Produkt, pflegende Substanzen enthalten.Abdeckcremes gibt es in verschiedenen Varianten. Für zu Hause sind Tuben oder Tiegel am besten, für unterwegs eigenen sich Stifte besser, da sie in jede Handtasche passen. Wenn man das erste Mal eine Abdeckcreme kauft, muss man erst mal probieren, welche zum Teint passt. Die Drogeriemärkte und Kosmetikshops haben dafür für die Kundin Probefläschchen bereit, die direkt am Regal stehen. Grundsätzlich soll die Abdeckcreme 1 bis 2 Töne heller sein, als der eigene Teint. Nur dann erzielt man ein gutes Ergebnis, wenn Augenringe oder Unreinheiten im Gesicht abgedeckt werden sollen. Die Creme wird immer unter dem Make-up aufgetragen.Teenager leiden in der Pubertät sehr oft an Pickel. Für dieses Problem gibt es eine spezielle Abdeckcreme, die 2 Zwecke erfüllt. Zum einen deckt sie ab und zusätzlich enthält sie noch wundheilende und pflegende Substanzen, die den Pickel austrocknen. Diese Cremes enthalten meist Zinkoxid. Da sie keinen Alkohol enthalten, ist es kein Problem, sie auf offene Wunden aufzutragen. Meist bekommt man diese Produkte nur in Apotheken. Das richtige Auftragen einer Abdeckcreme ist wichtig. Am besten ist es, man verteilt eine kleine Menge in der Handfläche und cremt das Gesicht regelmäßig ein. Dabei ist aufzupassen, dass der Übergang von Abdeckcreme zur unbehandelten Haut fließend ist, sonst sieht das Gesicht aus, als würde man eine Maske tragen. Hilfreich dabei ist, wenn ein Kosmetikschwämmchen verwendet wird. Damit lässt sich die Abdeckcreme leichter und regelmäßiger auftragen.