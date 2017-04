Mikrodermabrasion - sanfte Teintoptimierung

Unsere Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers. Neben der äußeren Schönheit, in die sie uns kleidet, übernimmt sie auch wichtige Funktionen. Unsere Haut schützt uns vor schädlichen Umwelteinflüssen, der UV Strahlung der Sonne; dem Eindringen von Mikroorganismen und vor Temperaturpeaks. Die wichtigste Funktion aber ist, dass unsere Haut, als Schutzbarriere vor Wasserverlust wirkt. Im Laufe der Zeit gibt es bedingt durch das Alter unvermeidliche Hautänderungen. Diese können durch aggressive Sonneneinstrahlung, Diäten, Rauchen und Flüssigkeitsmangel verursacht werden. Unsere genetischen Anlagen beeinflussen die Empfindlichkeit und Auswirkungen dieser Faktoren zusätzlich.So wunderbar deine Haut auch ist, sie kann hin und wieder pflegende Unterstützung gebrauchen. Unterstützung, die verjüngt und glättet und die Haut wieder repariert. Das ist ideal für Männer und Frauen, die jünger aussehende Haut möchten. Wer eine Alternative zu Laserbehandlungen oder chemischen Peelings sucht, für den könnte die Mikrodermabrasion eine willkommene Lösung sein.Eine Mikrodermabrasion Behandlung benötigt nur eine halbe Stunde Zeit, um die Haut gesund und wieder strahlend aufzusetzen. Empfehlenswert sind fünf bis zehn Sitzungen in zwei bis drei Wochen Intervallen. Nach der fünften Sitzung sind dann schon die ersten Ergebnisse sichtbar.Viele Hautunregelmäßigkeiten werden durch eine Mikrodermabrasion verbessert. Mit Mikrokristallen - kleine Kristallen- werden die abgestorbenen Hautzellen der oberen Hautschicht entfernt. Dadurch können die jugendlichen frischen Hautzellen an die Oberfläche durchdringen.Mikrodermabrasion ist sowohl sicher als auch effektiv. Es gibt keine Ausfallzeit. Es ist eine ausgezeichnete Behandlung bei dünnen Faltenlinien, Teintaufhellung, zum Entfernen von Sonnenschäden und Aknenarben, zur Verkleinerung der Poren, zum Entfernung von Altersflecken und auch von Mitessern. Mikrodermabrasion verbessert das gesamte Hautbild und zaubert einen strahlend frischen Teint.Die Ergebnisse hängen sowohl von der Hautbeschaffenheit wie von der Anzahl der Therapiesitzungen ab. Mikrodermabrasion Behandlungen bieten Dermatologen und Fachärzte. Da die Haut von zentraler Bedeutung ist, sollte man sich immer gut beraten lassen und sich auch nur von erfahrenen qualifizierten Ärzten behandeln lassen.