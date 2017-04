Microblading - ausdrucksstarke Brauen

Keine Frage, wenn es um das aktuelle Schönheitsideal geht, dann spielen die Augen eine der Hauptrollen. Der Trend verlangt nach dichten, langen Wimpern, nach einem exakten Lidstrich und, ganz wichtig, nach ausdrucksstarken Brauen. Vorbei sind die Zeiten, wo sie zu einem schmalen Strich gezupft wurden, der manchmal kaum noch wahrnehmbar war. Stattdessen dominieren heute kräftige, breite und farbintensive Brauen, die dem Gesicht Ausdruck und einen architektonischen Rahmen verleihen. Prominente Beispiele dafür gibt es mehr als genug; die bekanntesten dürften das britische Model Cara Delevigne, die Herzogin von Cambridge -ehemals Kate Middleton- und der US-Realitystar Kim Kardashian sein. Mit ihnen und ihren Brauen scheint es die Natur also besonders gut gemeint zu haben, oder? Es könnte nämlich auch sein, dass sie mit dem Microblading nachgeholfen haben. Diese Methode verhilft selbst Frauen zu trendigen starken Brauen, die gar keine Brauenhaare mehr haben. Insofern kann das Microblading auch Patientinnen neues Selbstvertrauen geben, die unter den Folgen einer Chemotherapie leiden.Beim Microblading handelt es sich um eine neue Art von Permanent-Makeup, bei dem die Farbe nicht mehr mit dem sonst üblichen Pigmentiergerät aufgebracht wird. Die Kosmetikerinnen verwenden stattdessen so genannte Blades, mit denen die Härchen später wie einzeln aufgemalt und somit ausgesprochen natürlich wirken. Garant für diese natürliche Wirkung übrigens die Tatsache, dass das Microblading aus Japan kommt. In Asien wird nicht erst seit Neuestem größter Wert auf eine natürliche Schönheit gelegt. Alles, was künstlich aussieht, hat dort am breiten Markt keine Chance.Zurück zu den Blades. Sie bestehen aus mehreren aneinandergereihten sterilen Nadeln, mit denen die Kosmetikerin über die Haut gleitet und so die Farbe einbringt. Während es früher beim Hantieren mit einem Pigmentiergerät zu Vibrationen kommen konnte, ist dieser Risikofaktor heute ausgeschaltet. Die Farbe wird entsprechend fein und gezielt in die Haut eingebracht.Natürlich kann die Fachkosmetikerin beim Microblading trotzdem nicht einfach drauflos malen. Zunächst einmal muss die Form der Brauen vorgezeichnet werden. Bei diesem Schritt kann man eventuell schon die Spreu vom Weizen trennen. Gute Kosmetikerinnen sollten keine Schablonen verwenden, sondern die Form individuell dem Gesicht anpassen. Individualität ist auch das Stichwort für die Auswahl des Farbtons. Wenn beim Microblading die Brauenform im Vergleich zu vorher sehr stark verändert wird, sollte der Farbton nicht zu dunkel gewählt werden. Beim Microblading ist eine Aufhellung nur schwer möglich. Eine Farbintensivierung dagegen kann problemlos vorgenommen werden. Da ohnehin in den meisten Fällen eine Nachbehandlung nötig sein wird, kann man hier also ruhig Vorsicht walten lassen.Warum wird oft eine Nachbehandlung nötig? Es liegt in der Natur des Microbladings, dass die Farbpigmente nicht sehr tief in die Haut eindringen und die gemalten Härchen später ganz fein wirken. Das ist der Vorteil dieser Methode, der aber eben auch dazu führen kann, dass nicht jede Region tatsächlich beim ersten Mal perfekt ausgemalt wird. Zudem fügen die Blades der Haut kleinste Verletzungen zu, die ausheilen müssen. Erst danach können die Brauen wirklich abschließend beurteilt und bei Bedarf entsprechend korrigiert werden.So schön das Ergebnis vom Microblading auch sein kann - ewig währt es nicht. Im Laufe der Zeit wird die Farbe verblassen und irgendwann dank der natürlichen Stoffwechselprozesse im Körper ganz verschwinden. Bis das soweit ist, wird es allerdings zwischen anderthalb bis zwei Jahre dauern. Die Zeitspanne ist vom jeweiligen Fettgehalt der Haut und vom individuellen Stoffwechsel abhängig.Im Prinzip ist das Microblading ein Verfahren, das für jede Frau geeignet ist. Auch Brauen, die mit herkömmlichen Pigmentiergeräten gezeichnet wurden, können damit optimiert werden. Microblading eignet sich darüber hinaus zum Auffüllen von Haarlücken und zum Überdecken von Narben.Rücksprache mit dem Arzt oder gleich ein Verzicht auf das Microblading ist während der Schwangerschaft und Stillzeit angeraten. Auch bei Diabetes, Epilepsie, bei entzündlichen Erkrankungen und sogar bei einer Erkältung sollte man ärztlichen Rat einholen.