MERZ AESTHETICS - Tattooentfernung mit Silikonpflaster

Merz Aesthetics baut mit der Übernahme des kalifornischen Unternehmens ON Light Science seine Stellung als innovativer Hersteller für kosmetische Medizin weiter aus.Es ist die vierte Akquisition innerhalb von drei Jahren und es unterstreicht den globalen Führungsanspruch von Merz Aesthetics: Die Schönheitssparte der deutschen Merz-Pharma-Gruppe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main hat den US-amerikanischen Medizinproduktehersteller ON Light Sciences, Inc. übernommen. Damit verfügt Merz Aesthetics jetzt über eine Technologie, mit der lasergestützte dermatologische Behandlungen vorgenommen werden können. Vor allem das Entfernen von Tätowierungen und gutartigen Pigmentstörungen wird dadurch erheblich erleichtert und verbessert. Über den Kaufpreis wurde zwischen Merz und dem kalifornischen Unternehmen aus Dublin Ca. Stillschweigen vereinbart.Eines der interessantesten Produkte von ON Light Sciences ist das so genannte DeScribe Patch. Dabei handelt es sich um ein transparentes Pflaster aus Silikon, das der Arzt vor der Laserbestrahlung auf das Tattoo auflegt. Das ermöglicht einerseits mehrere Bestrahlungen in einer einzigen Sitzung und sorgt andererseits dafür, dass das Laserlicht tiefer in das Gewebe eindringen kann. Dennoch wird die Oberhaut des Patienten geschützt. DeScribe verhindert zudem, dass der Arzt oder Behandler mit dem verdampfenden Gewebe in Berührung kommt. Das Pflaster ist somit nicht nur für die Patienten ein echter Gewinn, sondern macht auch für den Behandler die Arbeit deutlich sicherer. Sogar nach der Sitzung wirkt das Pflaster noch weiter. Denn in einer klinischen Studie haben Probanden berichtet, dass die Tattooentfernung mit der amerikanischen Technologie nicht nur weniger unangenehm ist, sondern dass sie vor allem anschließend eine schnellere Abheilung feststellen konnten.Der Markt für Tattoo-Entfernungen ist riesig - weltweit. So hat sich etwa in den USA bislang jeder fünfte Erwachsene eine Tätowierung stechen lassen, die Tendenz ist dabei steigend. Gleichzeitig steigt aber auch die Zahl der Männer und Frauen, die ihren Entschluss später bereuen und die dann ungeliebten Motive wieder entfernen lassen möchten. 33 Prozent aller tätowierten US-Bürger, so hat die Studie eines Laserherstellers im Juli 2015 ergeben, wollen mindestens eines ihrer Tattoos wieder loswerden. In Deutschland sind gegenwärtig rund neun Prozent der erwachsenen Bevölkerung tätowiert, davon möchten elf Prozent ihren Entschluss wieder rückgängig machen. Kein Wunder also, dass die Tattoo-Entfernung einer jener Anwendungsbereiche für Laserstrahlen ist, die am schnellsten wachsen. Laut der American Society of Dermatologic Surgery (Amerikanische Gesellschaft für Dermatochirurgie) wurden im Jahr 2014 allein in den USA etwa 110.000 Tätowierungen entfernt. Das waren knapp 80 Prozent mehr als noch zwei Jahre zuvor. Und die Zahlen dürften weiter steigen. Denn auch der Fortschritt in der ästhetischen Medizin trägt dazu bei, dass immer mehr Menschen über die Entfernung der Farbpartikel unter ihrer Haut zumindest nachdenken. Das Pflaster, das On Light Science entwickelt hat, hat übrigens 2015 die Zulassung der FDA (American Food and Drug Administration) bekommen.Von Merz Aesthetics wird die Übernahme von ON Light Science als hervorragende Ergänzung für unser wachsendes, diversifiziertes globales Portfolio gewertet. Man freue sich, mit dem Erwerb der einzigartigen Technologie... den Bedürfnissen ästhetischer Ärzte und ihrer Patienten noch besser gerecht werden zu können.