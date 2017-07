Merkelfalten - Marionettenfalten hängende Mundwinkel

Hängende Mundwinkel haben viele Bezeichnungen. Sie werden als Marionettenfalten, Mentolabialfalten - oder als Merkelfalten bezeichnet. Damit sind die Falten gemeint, die seitlich zu beiden Mundwinkeln senkrecht Richtung Kinn verlaufen. Oft ziehen sie förmlich auch die Mundwinkel gleich mit nach unten und verleihen damit den Ausdruck von Unzufriedenheit, Griesgram oder schlechter Laune.Nicht länger schlecht gelaunt aussehenAuch diese Falten sind ein Zeichen der Hautalterung. Schon ab dem 30. Lebensjahr verliert die Haut an Feuchtigkeit und damit auch an Spannkraft. Aber nicht jede Frau läuft Gefahr, von Merkelfalten gezeichnet zu werden, denn sie sind auch in gewisser Weise genetisch bedingt. Trotzdem trägt ein häufiger, missmutiger Gesichtsausdruck bei diesen Menschen dazu bei, dass sich die Mentolabialfalten bilden. Je älter der Mensch wird, desto deutlicher zeichnen sich diese ab.Eine vorbeugende Maßnahme wäre neben häufiger guter Laune vor allem die gezielte Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit. Ab 30 mit einer gut kombinierten Gesichtspflege zu beginnen ist also nicht falsch, sondern kann neben der allgemeinen Hautalterung auch die Bildung der Merkelfalten verhindern oder abschwächen. Nicht alle Frauen beschäftigen sich frühzeitig und eingehend mit kosmetischen Produkten. Sie können die einmal eingeprägten Falten von einem Fachmann mit Hyaluron unterspritzen lassen, damit die Merkelfalten wieder verschwinden.Abhilfe durch eine FaltenbehandlungDie nach unten gezogenen Mundwinkel können ganz problemlos angehoben und damit entfernt werden. Sie hängen mit einem starken Volumenverlust zusammen, der durch die Unterspritzung mit Hyaluronsäure beseitigt werden kann. Es kommt aber auch hier ganz genau auf die Faltentiefe und das Alter der betroffenen Personen an. Bei manchen reicht eine Behandlung in nur einem Schritt, bei anderen sind zwei Schritte nötig, um den gewünschten Effekt zu erreichen.Neben der Hyaluronsäure-Spritze wird die Merkelfalte auch mit Botox behandelt. Dabei handelt es sich nicht um ein Auspolstern von Falten, sondern um die Reaktion des Körpers auf das eingespritze Botulinum-Toxin. Botox wird exakt nur in die Falte gespritzt, wodurch die Muskelpartie entlang der Merkelfalte gelähmt wird. Die Mentolabialfalte verschwindet innerhalb der nächsten Tage. Den gesamten Effekt sieht man erst nach 14 Tagen, er hält zwischen drei und sechs Monaten an. Bei der Behandlung mit Hyaluronsäure ist der Effekt sofort sichtbar, aber auch er verschwindet nach 3-6 Monaten wieder. Bei Botox weisen die Fachleute darauf hin, dass bei regelmäßigen Behandlungen die Entwicklung immer tiefer werdender Marionettenfalten aufgehalten werden kann.