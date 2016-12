Maximaler Pflegeeffekt

Wie man aus jeder Kosmetik das Beste herausholt.Ist es nicht schade, wenn ein gutes Pflegeprodukt gar nicht zeigen kann, was wirklich in ihm steckt? In deutschen Badezimmerschränken stehen -zu-viele Cremes, denen genau das jeden Morgen, jeden Abend widerfährt. Prall gefüllt mit hervorragenden Wirkstoffen - und egal in welcher Preisklasse und für welchen Hauttyp - liefern sie trotzdem nicht ganz die Ergebnisse, die sie liefern könnten. Ganz einfach, weil sie nicht optimal verwendet werden. Damit das Beste aus den Produkten herausgeholt werden kann, sollten ein paar einfache Tipps beherzigt werden.Es kann nicht oft genug gesagt werden: Pflegeprodukte entfalten nur auf sauberer Haut überhaupt eine Wirkung. Eine gründliche Reinigung muss deshalb am Anfang eines jeden Pflegerituals stehen. Viel warmes Wasser oder warme feuchte Tücher zum Abnehmen des Reinigungsprodukts bereiten die Haut gut auf die Pflegewirkstoffe vor. Ob anschließend ein Gesichtswasser verwendet wird, hängt vom Hauttyp und von der persönlichen Vorliebe ab. Wichtig aber ist, dass die Haut noch ganz etwas feucht ist, wenn das Pflegeprodukt aufgetragen wird. Im leicht feuchten Zustand kann die Haut Wirkstoffe leichter in tiefere Schichten einschleusen, wo sie dann natürlich ganz anders als nur an der Oberfläche wirken können. Apropos Oberfläche. Dort tummeln sich auch die abgestorbenen Hautschüppchen. Sie sollten regelmäßig mit einem Peeling entfernt werden, denn sie stellen eine Barriere für Wirkstoffe dar.So gut vorbereitet kann nun die Pflege aufgetragen werden. Dabei gelten zwei wichtige Prinzipien: Erstens sollte immer das wirkstoffreichste Produkt zuerst aufgetragen werden. Zweitens sollten alle Produkte warm sein; die ideale Temperatur liegt bei 35 bis 39 Grad Celsius. Wer ein Serum oder eines der neuen Gesichtsöle in seine Pflege integriert hat, der trägt dieses Powerpaket als erstes auf. Erst danach folgt die Tages- oder Nachtcreme. Die konzentrierten Wirkstoffe der Seren gehen zuerst in die Haut und optimieren so auch noch die Inhaltsstoffe der Creme - optimal! Übrigens, damit der Organismus sich nicht damit abmühen muss, ein Produkt auf Körpertemperatur zu erwärmen, wird es in der Hand durch leichtes Reiben angewärmt. Auch das hilft, die Wirkstoffe so schnell und so direkt wie nur möglich an ihren Bestimmungsort zu schicken.Um das Beste aus einem Pflegeprodukt herauszuholen, sollte es sorgfältig aufgetragen werden. Jede Haut freut sich mehr über eine kleine Massage als über ein liebloses Wischen quer durchs Gesicht. Kreisende Bewegungen von unten nach oben, sanftes Ausstreichen der Stirn von der Mitte zu den Seiten, dazu Klopfbewegungen auf den Wangen, das alles bringt die Haut zum Strahlen. Nicht gleich beim ersten Mal, aber mit der Zeit. Das abendliche Ritual kann man übrigens auch schon am späten Nachmittag zelebrieren. Dann beginnt die Erholungsphase der Haut. Je eher sie dafür Wirkstoffe zur Verfügung hat, desto besser.