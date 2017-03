Make-up to go, so gehts

Wenn man unterwegs ist, hat man sicher nicht immer den ganz großen Make-up-Koffer dabei. Doch ungeschminkt auf die Straße oder sogar zu einem Termin, einem Date gehen, ist ein absolutes no-go für fast alle Frauen. Doch auch mit wenigen Dingen können Sie ein perfektes Tages-Make-up schminken. Was Sie dazu benötigen sind: Concealer, einen braunen Kajal, Wattestäbchen oder einen kleinen Pinsel, Lidschatten in einem hellen Ton und in einem zu den Augenbrauen passenden Ton, Highlighter, Wimperntusche, Lipgloss, Rouge und einen Rougepinsel.Beginnen Sie mit einem Concealer, der Rötungen und Unebenheiten abdeckt. Tragen Sie ihn am Besten mit einem Pinsel oder den Fingern auf.Wer auf Reisen keinen Lidschattenpuder zur Hand hat, kann auch mit dem Augenbrauenstift oder sogar dem Kajalstift die Augenbrauen nachziehen. Das obere Augenlid wird danach mit hellem Lidschatten oder Puder grundiert. Ziehen Sie nun am oberen und unteren Lidrand einen Lidstrich und verwischen sie ihn mit dem Pinsel leicht. Haben Sie keinen Pinsel zur Hand, nutzen Sie ein angefeuchtetes Wattestäbchen.Um frischer auszusehen, wird unter dem Augenbrauenbogen und auf dem oberen Augenlid ein Highlighter aufgetragen. Die Wimpern noch tuschen und schon sind die Augen für den Tag geschminkt.Die Lippen betonen Sie mit einem leichten Rose. Entweder einen Lippenstift auftragen oder ein Lipgloss. Letzteres macht die Lippen voller. Nun geben Sie dem Gesicht noch mit etwas Rouge Farbe. Streichen Sie dazu mit dem Rougepinsel von den Wangenknochen zu den Schläfen hin. Und schon ist Ihr Tages Make Up fertig !