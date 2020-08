Männerhände - Visitenkarte des gepflegten Mannes

Nicht nur für Frauen gilt, dass ihre Hände viel über sie verraten. Männer müssen sich heute ebenso am Zustand ihrer Hände und Nägel messen lassen. Selbst ein Arbeitsplatz, an dem hart zugepackt wird, entschuldigt nach Feierabend nicht für Trauerränder unter den Nägeln, angeknabberte Nägel, Nagelhaut oder unschöne Hautfetzen. Da für den Maniküresalon oft nicht die zeit und manchmal auch nicht das Geld vorhanden ist, heißt es in Sachen Maniküre "selbst ist der Mann". Nachfolgend ein kleiner Fahrplan, wie man quasi im Handumdrehen selbst für gepflegte Hände sorgen kann.Am Anfang jeder Maniküre steht unbedingte Sauberkeit. Die Hände also bitte gründlich mit warmem bis heißem Wasser waschen, dabei die Nägel bei Bedarf mit einer speziellen Bürste bearbeiten. So verschwindet nicht nur der Schmutz, sondern es wird auch gleich noch den meisten Bakterien der Garaus gemacht. Wenn alles sauber und trocken ist, werden die Nägel eingekürzt. Ob das mit einem Nagelclip oder eine Nagelschere geschieht, bleibt jedem selbst überlassen. Beide Gerätschaften haben ihre Vor- und Nachteile. Männernägel sollten immer kurz und oval sein. Lange Nägel mögen bei Frauen attraktiv wirken, an Männern sehen sie jedoch einfach nur ungepflegt aus. Den Schlusspunkt unter die Nagelformung setzt immer ein leichtes Feilen, damit der untere Rand des Nagels immer schön glatt ist.Im nächsten Schritt der Maniküre dreht sich alles um die Nagelhaut, die sich am oberen Rand des Nagels befindet. Dort kann sie manchmal ganz schön wuchern, was nicht wirklich gepflegt aussieht. Im Idealfall wird ein Tröpfchen Nagelcreme in die Haut einmassiert, bevor man sie mit einem kleinen Stab aus Rosenholz (gibt es in fast jedem Drogeriemarkt) sanft zurückschiebt. Falls gerade keine Nagelcreme zur Hand ist, kann man die Haut auch mit warmem Wasser aufweichen. Einfach eine Schüssel mit einem Spritzer Duschgel und Wasser befüllen und die Hände für zwei, drei Minuten hineinlegen. Das reicht.Damit ist die Basis-Maniküre auch schon abgeschlossen. Was jetzt noch kommt, ist Pflege pur. Ein Tropfen Nagelöl, sanft einmassiert, wird die Nägel mit der Zeit elastischer und fester werden lassen. Eine duftneutrale, nicht fettende Handcreme, mit der die Hände sorgfältig eingerieben werden, runden die Männer-Maniküre ab. Wer sich regelmäßig für diese kleine Prozedur ein wenig Zeit nimmt, kann sich stets selbstsicher mit einwandfrei gepflegten Händen seiner Umwelt präsentieren. Beruflich ebenso wie privat.