Luftverschmutzung sorgt für Hyperpigmentierung

Schlechte Nachrichten für uns Frauen. Es ist nicht nur die Sonne um, die wir uns Sorgen machen müssen, wenn es um das Thema Hautschutz, Hautalterung und Falten geht. Auch die stetige Luftverschmutzung raubt der Haut die Strahlkraft, schädigt das Kollagen und greift das Elastin an. Diese Schädigung schwächt die Hautbarriere, führt zur Faltenbildung und kann sogar Akne und Ekzeme auslösen.Unheimlich, nicht wahr? Schadstoffe aus Autoabgasen, Rauch- und Fabrikemissionen erhöhen die Anzahl der freien Radikale in der Luft. Diese Partikel stellen eine gefährliche Bedrohung für unsere Hautzellen dar und beschleunigen den Alterungsprozess schneller, als Sie sich das vorstellen können.Übrigens Stuttgart führt die Rangliste der meistbelasteten deutschen Städte an. Nirgendwo gibt es einen stärker mit Feinstaub und Stickstoffdioxid belasteten Ort wie in der Provinzhauptstadt Baden Württembergs,Schlimmer noch, die Luftverschmutzung gilt neben Altersflecken als einer der Hauptverursacher für lästige Flecken der Hautpigmentierung, die den Teint stumpf und unebenen erscheinen lässt. Wenn Sie eine der 8 von 10 Frauen sind, die Probleme mit dunklen Flecken im Teint haben, dann wird auch das Tragen eines täglichen Lichtschutzfaktors nicht mehr genügen, um eine derartige Hyperpigmentierung zu verhindern. Sie müssen zusätzlich noch einen Schutz gegen die Luftverschmutzung auftragen,! Schützen Sie ihre Haut, denn es gibt. Antioxidantien - die helfen, Ihre Haut gegen den täglichen Ansturm von Umweltschäden zu schützen. Wie beim Sonnenschutz gilt auch hier, die Prävention ist immer besser als heilen!