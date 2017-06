Lippenunterspritzung - pralle sinnliche Lippen

Volle, rosige Lippen sind eines der ewigen Sinnbilder für die Jugend. Eine schöne, klar definierte Lippenkontur erhöht aber auch bei längst erwachsenen Frauen die Attraktivität um einiges. Doch mit zunehmenden Jahren leidet auch die Mundpartie unter Alterserscheinungen.Nun gibt es jedoch ein probates Gegenmittel, das nicht nur den Lippen, sondern dem Mund insgesamt die verlorenen Reize zurückgibt., was die Mundpartie zum Aufblühen braucht. Das einzige, was dann noch fehlt, ist ein spezialisierter Arzt, der die wertvollen Inhaltsstoffe kompetent injizieren kann.Filler sorgen dafür, dass die Lippen wieder praller werden. Parallel dazu wird die gesamte Mundpartie verjüngt. Fältchen werden gemildert, das Philtrum mit der Amorbogen wieder schön zur Geltung gebracht. Auch die Mundwinkel lassen sich anheben. Insgesamt bekommt der Mund klare Konturen zurück, wirkt frisch und jugendlich.Das Hyaluronsäure-Gel ist geschmeidig und verleiht so eine ausgesprochen natürlich wirkende Sinnlichkeit bei der Lippenbehandlung. Da sich das Gel gut verteilen lässt, gibt es Lippen nicht nur Volumen, sondern hilft auch bei den feinen Fältchen zwischen Nase und Oberlippe. Besonders Raucherinnen werden von dem Effekt profitieren.Bereits eine einzige Anwendung, die von einem spezialisierten Arzt durchgeführt werden sollte, reicht für ein ganz neues Selbstgefühl. Dass die Lippen und ihre Umgebung eine zarte, schmerzempfindliche Region sind, wird bei der Behandlung selbstverständlich berücksichtigt.