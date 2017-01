Lippenaufbau - weiche Lippenunterspritzung

Schöne Lippen sind schon immer in höchsten Tönen besungen und gelobt worden. Leider verlieren auch sie mit steigendem Alter an Volumen und damit an Kontur. Hier hilft natürlich der Lippenaufbau mit entsprechenden Methoden und dieser ist auch das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, aus dünnen und feinen Lippen einen sinnlichen Mund zu machen. Lassen Sie sich hier besonders gründlich beraten und wählen Sie nur einen erfahrenen Fachmann aus. Schlechte Beispiele für aufgespritzte Lippen sind besonders in Promi-Kreisen genügend zu sehen. Der Lippenaufbau wird allgemein auch als Aufspritzen bezeichnet. Das zeigt bereits, wie die Behandlung durchgeführt wird.Was wird beim Lippenaufbau gemacht?Lippenaufbau oder Lippenunterspritzung, die Behandlung ist in wenigen Minuten und ohne große Vorbereitung erfolgt. Es ist keine Betäubung notwendig, denn das Mittel zum Aufspritzen ist mit Lidocain, einem örtlichen Betäubungsmittel, versehen. Wenn man auch vom Einstich der feinen Spritzen-Nadel nichts merken möchte, kann eine Anästhesie-Creme auf die Lippen aufgetragen werden.Zum Aufspritzen wird in den meisten Fällen Hyaluronsäure verwendet, alternativ wäre auch die Verwendung von Eigenfett möglich. Hyaluronsäure sorgt für ein ästhetisches und gleichmäßiges Ergebnis, sofern die Spritzen korrekt gesetzt werden. Die Behandlung wird ungefähr 15-30 Minuten andauern und erfordert keine besondere Vor- oder Nachsorge. Lediglich auf eine große körperliche Anstrengung nach dem Eingriff sollte verzichtet werden.Lippenaufbau für jeden?Verständlicherweise möchte jede Frau schöne und volle Lippen besitzen. Das Unterspritzen mit einem Hyaluronsäurefiller ist die optimale Methode, eine Schwachstelle auszugleichen. Bei einer eingehenden Beratung sollte das Ergebnis genau besprochen werden. Lippen können von dezent bis sinnlich und erotisch aufgefüllt werden, es sollte jedoch unbedingt zur Person passen. Auch wenn man es sich nicht vorstellen kann, gerade für den Lippenaufbau braucht man viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.