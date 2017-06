Lidkorrektur - in Szene setzen

Der erste Blick, wenn man jemanden trifft, fällt auf die Auen. Man sagt auch, sie sind der Spiegel der Seele. Natürlich möchte jede Frau schöne Augen haben, doch oft hängen im Alter die Lider, man sieht müde und traurig aus. Daher entscheiden sich viele, eine Lidkorrektur vornehmen zu lassen. Es ist notwendig, beide Augen operieren zu lassen, da eine Gleichmäßigkeit hergestellt werden muss. Die Operation kann in Vollnarkose oder mit örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Ein Herabsinken des Unterlides kann zu tränenden Augen und zu Bindehautentzündungen führen, daher ist eine Lidkorrektur nicht immer kosmetisch bedingt.Ob eine Lidkorrektur und eine Straffung des äußeren Lidwinkels, also eine Kanthopexie, notwendig ist, stellt der Arzt mit dem sogenannten Pinch-Test fest. Dabei wird das Lidbändchen auf seine Spannung getestet. Die Operation dauert ca. 1 Stunde pro Auge, danach wird dem Patienten ein steriler Kopfverband angelegt, der relativ schnell wieder entfernt wird. Einige Tage nach der Operation werden die Fäden gezogen, der Heilungsverlauf kann beschleunigt werden, wenn lauwarme Kompressen aufgelegt werden. Ebenfalls lindern die Umschläge die Beschwerden. Körperliche Aktivitäten sollten nach der Operation eingeschränkt werden. Natürlich ist während des Heilungsprozesses auf Make-up zu verzichten.Vor der Lidkorrektur steht ein ausführliches Gespräch mit dem behandelnden Arzt, er klärt den Patienten über die Vorgehensweise und etwaige Risiken auf. Dazu gehört auch, dass sich der Patient an verschiedene Verhaltensmaßregeln halten muss. Er darf 2 Wochen vor dem geplanten Eingriff nicht mehr rauchen, ebenso müssen Medikamente, die die Blutgerinnung beeinträchtigen, wie Acetylsalicylsäure, abgesetzt werden. Der Schnitt bei der Operation wird an dem Oberlid des Auges gesetzt. In dieser Falte ist der Schnitt nach der Heilung beinahe unsichtbar. Sind Tränensäcke zu beseitigen, erfolgt der Schnitt unterhalb des Lidrandes, das Fett- und Hautgewebe, das überflüssig ist, wird entfernt. Ist eine Lidkorrektur aus medizinischen Gründen notwendig, sollte man vorher bei seiner Krankenkasse nachfragen, in wieweit sie die Kosten übernimmt.