Lebensmittel - für eine schöne Mähne

Wer wünscht es sich nicht? Volles, glänzendes Haar ist für ein attraktives Äußeres mindestens so wichtig wie eine gut gepflegte Haut. Gerade für Haare aber gilt, dass die Schönheit von innen kommt. Nichts gegen ein gutes Shampoo, gegen Conditioner und gegen eine Haarmaske! Sie geben dem Haar von außen, was es als Schutz gegen die tägliche Beanspruchung braucht. Nur, wo es nichts zu schützen gibt, da können auch kosmetische Produkte nicht helfen. Wenn das Haar gesund und seidig nachwachsen soll, dann muss der Körper gut ernährt werden. Womit? Wir stellen Ihnen hier unsere fünf Favoriten für schönes Haar vor.Machen Sie sich mal wieder eine leckere Linsen- oder eine traditionelle Erbsensuppe. Hülsenfrüchte versorgen den Körper mit pflanzlichem Eiweiß. Da das Haar überwiegend aus einem Eiweiß namens Keratin besteht, kann man davon gar nicht genug bekommen. Selbstverständlich funktioniert das auch mit tierischem Eiweiß. Das liefern Eier, Milch und Fleisch.Wenn das Haar kräftig wachsen soll, dann dürfen Spurenelemente nicht fehlen. Vor allem Eisen ist unerlässlich für den Nachwuchs an gesundem Haar. Eisen steckt vor allem in Fisch sowie in Rind- und Schweinefleisch. Damit der Körper das Eisen optimal aufnehmen kann, sollte man ihn zusätzlich mit einer großen Portion Vitamin C verwöhnen. Gönnen Sie sich also einen leckeren Fruchtsaft zur Mahlzeit oder servieren Sie mal Früchte zum Fleisch.Wer Fisch und Fleisch genießt, der tut gleich doppelt etwas für sein Haar. Denn darin ist auch Zink vorhanden - ein weiteres wichtiges Spurenelement. Neben dem Haar profitieren auch die Nägel und die Haut davon. Zink findet sich zudem in Meeresfrüchten, es steckt aber auch in vollwertigem Getreide.Dass Omega-3-Fettsäuren ein wichtiger Bestandteil zur Gesunderhaltung des Körpers sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Kein Wunder also, dass diese Fettsäuren auch zu den Favoriten für die Haare zählen. Denn die Omega-3-Fettsäuren machen sich um eine gut versorgte Kopfhaut verdient. Die ist für kräftiges Haar eine unbedingte Voraussetzung. Das Gold aus dem Meer steckt in Fischsorten wie Lachs und Sardinen. Wertvolle pflanzliche Fette liefern kalt gepresste Öle, allen voran das Rapsöl.Man kann dem Haar aber auch schon zum Frühstück nur das Beste anbieten. Denn der Haarnachwuchs will auch mit B-Vitaminen versorgt werden. Die liefern zum Beispiel Haferflocken, sie stecken aber auch im Frühstücksei. Wer abends einen gesunden Haar-Snack knabbern möchte, der gönnt sich eine Handvoll Walnüsse.