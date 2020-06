Lanolinprodukte - Zärtliches vom Schaf

Natürliche Inhaltsstoffe sind der stärkste Trend, der die Kosmetikindustrie derzeit zu verzeichnen hat. Die Verbraucherinnen wollen sich und ihre Familie nicht mehr (nur) mit künstlich hergestellten Wirkstoffen pflegen. Die Verarbeitung darf zwar gern mit Hightech-Verfahren erfolgen; die Pflegestoffe aber sollen so naturbelassen wie irgend möglich sein. Klar, dass bei einem solchen Anspruch irgendwann auch das gute alte Schaf wieder ins Spiel kommt.Seine Wolle, das wissen wir inzwischen, schützt vor Kälte und vor Nässe. Wie aber macht sie das? In der Wolle befindet sich eine Art Fett oder Wachs, das Wasser abweist. Dieses Wachs wird Lanolin genannt; ein Name. Der sich aus den lateinischen Bezeichnungen "lana" für Wolle und "oleum" für Öl zusammensetzt. Es wird heute in vielen modernen Kosmetikprodukten enthalten. Lanolin in Duschgels und Shampoos sorgt dafür, dass Haut und Haar schonend gereinigt werden. In Salben und Crèmes hat Lanolin die Aufgabe, die Haut zu durchfeuchten und weich zu erhalten. Lanolin verträgt sich hervorragend mit natürlichen Duftträgern wie zum Beispiel Blütenölen oder Kräuterauszügen. So können Lanolinprodukte auch angenehm und natürlich aromatisiert werden.Doch nicht nur das Lanolin, auch die Milch des Schafs wird von der Kosmetikindustrie zur Herstellung von Naturprodukten verwendet. Am bekanntesten dürfte dabei die Schafmilchseife sein, die schon seit Jahrhunderten wegen ihrer hautmilden Reinigungskraft geschätzt wird. Heute kann diese Seife längst maschinell hergestellt werden. Doch sie ist auch immer noch als kalt gerührte Seife erhältlich und gilt in dieser Form inzwischen als besonders luxuriös. Auch die Seifen werden mit Blüten und Kräutern, darüber hinaus aber auch mit Gewürzen und Früchten parfümiert. Ein Klassiker ist die Schafmilchseife mit Zimt und Orange. Wegen ihrer wohltuenden Eigenschaften werden Schafmilchseifen gern als kleine Glücksbringer verschenkt. Entsprechend groß und fantasievoll ist das Angebot. Schafmilchseifen sind als Sterne und Herzen, in Blütenform, als Kleeblätter, Häschen und natürlich auch als Schafe erhältlich