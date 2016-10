WELLNESS REISEN

Kurz mal weg - Wellness und Erholung im Thüringer Wald

Wer darüber nachdenkt, ein paar erholsame Tage im Gebirge zu verbringen, der muss dafür nicht zwangsläufig in die Alpenregion fahren. Auch in der Mitte Deutschlands bieten sich zahlreiche Erholungs- und Wellnessmöglichkeiten. Der Thüringer Wald ist zwar "nur" ein Mittelgebirge, dennoch bietet er alles, was man sich von einem erholsamen Urlaub im Gebirge nur wünschen kann. So kann man beispielsweise bei entspannten Spaziergängen, über die zahllosen Wanderwege, die unberührte Natur mit ihren traumhaften Aussichten genießen und sich ganz nebenbei die Lunge mit frischer Bergluft füllen. Und im Winter gibt es im Thüringer Wald unzählige gespurte Loipen, auf denen man mit Skiern genüsslich wandern kann.Wellness Hotels im Thüringer WaldDer Thüringer Wald - und hier insbesondere die Wintersport-, Erholungs- und Luftkurorte - verfügt über zahlreiche Hotels, die für erholungssuchende Gäste spezielle Wellnessangebote bereithalten. Die Angebote der Hotels sind hierbei breit gefächert. So können sich die Gäste zum Beispiel für ein einfaches Wellnesswochenende mit zwei Übernachtungen, für eine ausgedehnte Wellnesswoche oder für ein ganz bestimmtes Wellnesspaket entscheiden.Wellnessprogramme in den HotelsZu den Standartanwendungen in den Thüringer Wellnesshotels gehören selbstverständlich verschiedene Massageangebote, wie zum Beispiel Ganzkörpermassagen oder Fußreflexzonenmassagen. Bei speziellen Wellnesspakten, zum Beispiel unter dem Motto Ayurveda, werden dann natürlich auch die entsprechenden Massagen, zum Beispiel die ayurvedischen Ölmassagen, angeboten. Des Weiteren umfassen die Angebote der Wellnesshotels unter anderem Leistungen wie Gesichtsbehandlungen, Peelings, Fangopackungen, Behandlungen mit Heilerde, Bewegungstherapien, Entspannungsbäder oder Aromabäder. Ganz unabhängig davon, welche Wellnesspakete gebucht wurden, stehen den Gästen die im Hotel befindlichen Saunen, Schwimmbäder oder Wellnesslandschaften zur freien Verfügung.Aktive ErholungWer seine Erholung etwas aktiver gestalten möchte, der bekommt von den meisten Hotels im Thüringer Wald auch dazu etliche Möglichkeiten angeboten. So werden beispielsweise häufig Nordicwalking-Kurse oder geführte Wanderungen angeboten. Und auch Aqua-Fitness-Kurse oder Gymnastik für den Rücken werden in vielen Wellness Hotels im Thüringer Wald angeboten.