Kretischer Diktamnus - Bioselect Produkte -Anzeige

Kretischer Diptam, der geheime Verbündete schöner und gesunder Haut!Mal ehrlich, muss man nicht schon ein ausgesprochener Kräuterexperte sein, um Dost zu kennen? Mit diesem Namen wird bei uns manchmal jenes schmackhafte Grün bezeichnet, das ansonsten als Oregano in den Topf kommt. Einen noch höheren Seltenheitswert hat aber ein weitläufiger Verwandter des Dosts. Er ist ein waschechter Grieche, stammt aus Kreta und lebt dort unter dem Namen Kretischer Diptam oder Origanum dictamnus. Dieses wohlriechende Kraut kommt bis heute ausschließlich auf der Insel vor, war aber bereits den Ärzten der Antike wohlbekannt. Sie schätzten es als echtes Universalheilmittel und glaubten, damit so gut wie allen Krankheiten beikommen zu können. Diese Ansicht war zwar etwas zu optimistisch und änderte sich entsprechend im Laufe der Jahrhunderte. Die wohltuende Wirkung für den Magen-Darmtrakt und die Erfolge, die mit Diptam-Aufgüssen bei der Wundheilung erzielt wurden, sind unbestritten. Vor allem die erstaunlichen Erfolge, die mit kretischem Diptam in Sachen Haut verbucht werden konnten, führten schließlich zu einer ganz neuen Anwendung. Extrakte aus der Pflanze werden seit einigen Jahren für eine Naturkosmetiklinie der Extraklasse verwendet. Ihr Name: BioSelect.Das Unternehmen sitzt, wie könnte es anders sein, auf Kreta. Dort wird der Diptam ausschließlich während seiner Blütezeit sorgsam von Hand geerntet und dann sofort in den modernen Laboratorien der Firma weiterverarbeitet. Ohne jeglichen Zusatz von Chemie extrahiert man eine Essenz, die unter dem Namen Dictamelia® Hauptbestandteil aller Pflegeprodukte der Linie ist. Ebenfalls nicht unerheblich ist die Verwendung von feinstem, kaltgepresstem kretischen Olivenöl. Je nach Produktformel kommen später noch andere pflanzliche Bestandteile hinzu, zum Beispiel Kamille, Hibiskus oder rote Trauben.Wie begehrt der kretische Diptam ist, zeigt die traurige Tatsache, dass sein Bestand heute als gefährdet gilt. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende haben sich die Eigenschaften der Pflanzen herumgesprochen. "Kretischer Bergtee", ein Aufguss aus Diptamblättern, wird seit Jahren in alle Welt exportiert - Tendenz steigend. Um die wilden Bestände nicht noch weiter zu verringern, wird das heilsame Schönheitskraut inzwischen auch in Kulturen angebaut. Das geschieht aber nach wie vor ausschließlich auf Kreta.